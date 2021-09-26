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蔡英文自打臉…昔轟馬英九債留子孫 上任舉債近2兆

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
總統蔡英文執政不到6年，舉借債務近2兆元，加上紓困振興第4次追加特別預算案，以及即將推出的軍購特別預算案，預估舉債將超過馬政府。圖／聯合報系資料照
總統蔡英文執政不到6年，舉借債務近2兆元，加上紓困振興第4次追加特別預算案，以及即將推出的軍購特別預算案，預估舉債將超過馬政府。圖／聯合報系資料照

蔡政府執政邁入第六年，國庫署資料，6年舉債已近2兆元，加上五倍券的紓困振興第四次追加特別預算案，及未來即將推出的軍購特別預算案，蔡政府舉債預料將超過前朝馬政府，今年度總舉債額更高達6000多億元，創十年新高。國民黨北市議員王鴻薇今天在臉書痛批，國民黨執政時，民進黨整天批評舉債「債留子孫」，如今蔡政府執政不到6年舉債近2兆，等同幫每位國民欠下近9萬多債務，至少可買3支「iPhone 13」。

王鴻薇今天在臉書說，總統蔡英文執政不到6年，舉借債務近2兆元，加上紓困振興第4次追加特別預算案，以及即將推出的軍購特別預算案，預估舉債將超過馬政府。

王鴻薇質疑，蔡政府幾乎已經將特別預算編列常態化，高達1兆2787億元，成為史上利用特別預算舉債金額最高的政府。王鴻薇說，用特別預算來編，就可以規避公共債務法的限制，包括「前瞻」、新型F16戰機採購，都是用相同的手法。

王鴻薇提到，過去國民黨執政時，民進黨整天批評舉債是「債留子孫」，而如今蔡英文執政不到6年，舉債已經要超越馬政府時期。

王說，舉債建設不是不行，但錢要花在刀口上，讓人民有感。民進黨一再打臉過去的自己，甚至用特別預算的手段來規避監督。就如同開放萊豬用一紙行政命令完成一樣，民進黨最擅長的就是偷偷來、搞黑箱。

國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書表示，過去國民黨執政時，民進黨整天批評舉債是「債留子孫」，而如今蔡政府幫每人欠了近9萬多元，至少可以買3支「iPhone 13」。引用自王鴻薇臉書
國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書表示，過去國民黨執政時，民進黨整天批評舉債是「債留子孫」，而如今蔡政府幫每人欠了近9萬多元，至少可以買3支「iPhone 13」。引用自王鴻薇臉書

王鴻薇 民進黨 蔡英文

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