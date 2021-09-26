【重磅快評】被嗆領薪水 陳時中為何不理柯P這檔事？

國內疫情趨於平緩，連日來警戒降級的話題漸熱，台北市長柯文哲率先倡議，並暗嗆指揮官陳時中是「領薪水的人」，陳回敬情緒之言就不必了；但台北市之外，桃園市長鄭文燦、台南市長也加入降級倡議，陳時中語氣放軟，看來降級在即，政治終究還是壓過專業。至於，柯文哲鼓吹的「台北通」，如果沒有桃園通、台南通，恐怕一時之間還玩不來了。

國內連續兩日本土案例「加零」，民眾關心中秋連假後兩周若無不明感染源是否可望於10月4日後降級？陳時中今天表示，昨天已講過要等定案明天會再報告，「差一天而已」，且離10月4日還有一個禮拜需要觀察。至於降級規畫，陳表示不會分區降級，但戴口罩政策不會鬆綁，最近特別是國外的疫情很厲害，新加坡已經連續四天約1千多例，須謹慎以對。

陳時中釋放降級的訊息，事實上是被地方諸侯著跑，台北市長柯文哲最先「發難」，呼籲中央能盡快宣布降為一級，甚至嗆中央「領薪水的不知道民間疾苦」；陳時中回應柯「疫情期間情緒性的發言大可不必，希望領薪水跟沒有領薪水一起合作，讓生活正常化」。

事實上，警戒降級早有一套操作指引，但是政治常凌駕專業，五月爆發疫情，中央防疫總慢半拍，凡事都讓新北市長侯友宜、台北市長柯文哲搶前面，曾經有一段時間，民眾為了解疫情最新情況，一天得看完三場電視直播才有完整的圖像，柯文哲也因此嘗到防疫紅利，屢以超車中央為樂。

這次雙北疫情風暴再次考驗柯文哲、侯友宜的防疫應變，雙北用盡力氣算是把疫情壓下來，柯文哲當然不願放過收割政治紅利的機會，相對於侯友宜對於降級的謹慎，柯文哲大膽倡議鬆綁降級，不管是膽識過人，還是出手精準，都已取得先機；未料，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲也跟著喊，黃偉哲還說南部先降級也可以，其實也是師法柯文哲而已。

只是，柯文哲除了倡議降級，還有兩招是鄭文燦、黃偉哲是學不來的，一是只要他想，隨時都可以嗆一下中央，這次嗆中央領薪水的不知道民間疾苦，不管中央有沒有立刻埋單，至少讓攤商小販生意人出了一口怨氣，絕對是划算的。

第二招是太座助攻，過去戰役不勝枚舉，這次陳佩琪在臉書大讚丈夫訂出的確診者按症狀後送SOP，發送給北市各篩檢站和醫院 ，幾天後中央也發布了一模一樣的SOP，為此，她大誇丈夫一番，還說柯文哲最初捨棄蓋方艙醫院，防疫旅館是她丈夫發明的，大量篩檢站是她丈夫下令要設的....。有妻如此，柯文哲何患網路聲量衝不高？

只是，柯文哲雄心勃勃，更要大推北市疫苗通行證，計畫讓打完2劑疫苗的市民可直接出入公共場所、共餐吃飯；只是，這個獨步全台的構想，在國內完整接種率不到一成的情況下，不要說陳時中不理你，就怕絕大多數的台北市民也不會同意，除非柯市長神通廣大，能把北市接種率大幅拉高，否則只是茶餘飯後的談資而已。