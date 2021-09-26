民進黨：國民黨兩岸論述依舊呼應中共 與民意嚴重悖離

民進黨中國部今天舉辦第三場「國安與兩岸情勢」系列座談會。民進黨中國部副主任林琮盛於會中表示，從國民黨主席當選人朱立倫回覆中國國家主席習近平的電文中，再度看到國民黨宛如好學生一般不加思考、照稿答覆中共「九二共識」、「反對台獨」試卷，把兩岸關係緊繃的過錯全歸咎民進黨，全面呼應中共的說法，與台灣主流民意相悖離，令人失望。

林琮盛提出近期多項民調數據表示，台灣認同與對中無感或反感已是當前台灣主流民意，在兩黨競爭下，大黨應朝向中間路線修正，如民進黨1999年提出的「台灣前途決議文」，不僅認同中華民國，也認為台灣就是中華民國，中華民國就是台灣；然而國民黨主席選舉過程中，許多言論都與主流民意背道而馳、向深藍意識形態靠攏，國民黨未能尊重、認知台灣主流民意，相當可惜。

政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓表示，年輕世代多支持台灣獨立與台灣認同，面對美中關係也能客觀務實看待。近四成年輕民眾認同中國在亞洲有非常大的影響力，但當被詢及台灣應與美國或中國保持良好關係以發展經濟或國家安全時，民眾卻多選擇美國。由民調數據顯見，年輕民眾並不否認中國的強大，但更認為這是威脅而非機會；下個世代經濟與國家安全的選項，美國相對於中國而言，對台灣更為重要。

台師大政治研究所教授范世平分析，昨天剛落幕的國民黨主席選舉，彷彿回到32年前趙少康或張亞中的反國民黨「本土化」路線，雖然張亞中並未當選，但這股強大力量確實存在於國民黨內。范世平指出，台灣人認同自我是相當自然的現象，趙少康、張亞中等國民黨人卻將年輕世代的台灣認同感怪罪於1990年後的本土化思潮，與台灣主流民意嚴重違背，若再不願意與年輕世代對話，黨員結構高齡化的國民黨未來只會繼續快速萎縮。