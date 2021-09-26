習近平賀電首見「為國家謀統一」 朱立倫強調求同尊異
國民黨主席選舉昨日順利完成，朱立倫當選新任黨主席。國民黨中央於今天上午收到中共中央總書記習近平發來賀電，朱立倫亦回覆電文致謝。該賀電是國民黨近年來首次出現「統一」字眼的賀電；而朱立倫的覆電，除了強調求同尊異外，也是新任黨主席首度在回覆內容中批評民進黨。
按過去慣例，國民黨和中國共產黨在賀電發布前一至兩周會進行內容文字磋商，國民黨大陸部本次也在兩周前就開始與對岸進行磋商作業。昨天晚上確定文字後，雙方協商於今日由兩邊官方（國民黨與新華社）同一時間發出。不過今天上午國民黨未正式發出前，網路已瘋傳賀電與覆電文件。
習近平於電文提及，過去一個時期，兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。
習近平在電文中表示，當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。
朱立倫覆電表示，兩岸關係30多年來，在兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來在民進黨執政下，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。
朱立倫在覆電內容中強調，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加强交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言