學者：習賀電大小眼未添選票市場討好度 年輕人不埋單

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平今「循例」發賀電祝賀。中山大學政治研究所教授廖達琪表示，習對朱與江的「小大眼」，顯走熟人路線，朱對九二共識的包裝，國內考驗仍大；習的賀電對朱來說，不見得具選票市場的討好度，青年世代對國民黨與共產黨交好是不埋單的，如何取得年輕人支持，朱得努力拿出本事。

廖達琪表示，習近平未給上一任國民黨主席江啟臣賀電，這樣的「大小眼」是對江的不待見，且走熟人路線，與朱見過面、三分情；而習與吳敦義也會過，2017年習給吳敦義的賀電，也只有第一句稱吳敦義先生，以下便以「你」稱之。顯見習與朱的私人情誼，有多一些些。

廖達琪認為，習給朱的賀電仍提到「九二共識」與「反台獨」，朱立倫今回電表示秉持著黨章黨綱的規範，九二共識、反對台獨，希望在求同存異之外，將來能進一步求同尊異。但這個「求同尊異」是否真的讓習聽進去？就不得而知了。朱就黨主席定位後，如何推廣兩岸關係？如何重新精緻包裝九二共識？如何不再讓國民黨被標籤為紅的、統的？都是很大的挑戰。

「年輕世代是朱立倫的關卡。」廖達琪說，青年的支持度一直是滑動的，江啟臣去年5月接任黨主席，對凝聚青年世代做了很多努力，朱立倫是否能順利拓展40歲以下年輕人的支持，是不可避免的大關卡。「因為年輕人對國民黨與共產黨關係好，還是不埋單的。」