嘉義縣市長同場各談合併 翁章梁：全台二級制最理想

嘉義市長黃敏惠今天出席嘉市企業經理協進會頒獎，再提縣市合併議題，她強調，從南彰化到北台南，由嘉市來當新都心；她致詞尾聲正巧縣長翁章梁到場，但兩人一起頒獎後，翁留台上發言、黃已走到門口離場，對於合併的看法沒交鋒。翁章梁認為， 最理想的是全台縣市只有「二級制」。

黃敏惠表示，嘉義之於台灣，如同台灣之於世界，嘉市小小的，希望結合鄰近縣市成為一個區域，且雲嘉南是台灣重要的穀倉，「希望在這裡能有個新都心，這個新都心由嘉市來帶動」，範圍甚至可從南彰化到北台南。

黃敏惠也提到，她市長第1屆、第1年時以為市府財政還不錯，沒想到當時1年市府預算約90億，卻負債40億，已達舉債上限，幾乎沒辦法再借錢，她兩任做完還了30億，但建設並沒停，是好的循環，嘉市現零負債；不過8成是服務業，受疫情衝擊大，以去年歲計賸餘5.4億，普發2000元消費金，是全民共同省下的，創造出利益是全民共同分享。

黃敏惠致詞尾聲指出12月份會舉辦台灣設計展，正巧縣長翁章梁抵達會場，她立即主持招呼「現在翁縣長也到了現場，我也邀請縣長，台灣設計展今年嘉市爭取到了，因為一定要在今年辦，最後決定是在12月，所以我們一起過來攜手合作」，翁章梁也點頭應「好」。

接著黃敏惠、翁章梁一起頒獎給「傑出經理人」5名得獎者，在台上一同合影，過程中黃還與翁禮貌交談，不過頒完後翁章梁留台上要致詞，黃則沒在現場停留，隨即步出宴會廳離去。

翁章梁說，「當縣長實際上也在做經理，綜理嘉義縣的一切」，講了幾分鐘後話鋒一轉，翁轉身看後方背景，由於今主題為「雲嘉地區傑出經理人表揚」，他打趣稱，「這個走的比政治人物還快，我們還在談要不要整併（雲嘉嘉），你們已經先把她整併了」。

翁章梁認為，1920年代日本將台灣改制為「五州兩廳」，打貓也才改為民雄，大概於台灣存在25年時間，而台灣政府目前分太多層級， 活在六都的人已經占全台灣將近7成人口，會變成六都跟非六都的矛盾，最理想的狀態是全台只有一種「二級制」，若新竹縣市再合併，大概台灣7成人口會在七都裡面，即2300萬人大概1400萬人住七都，其他人在非七都，會有很多不公平。

翁章梁也說，整個台灣政治體制改革，應該「由上而下」，不應該由下而上，要有學界、政界等的人好好來談，把台灣的所有政治體制做一次最大的改革，或進而變成公民投票也可以，解決整個體制上的混沌，「我認為這是一個必須要面對的問題」。

翁章梁表示，他以科學化、系統化治理，自己設計30條題目請公務人員去訪問村里長、社區發展協會理事長，共帶回7787項建議，他並將問題分類，滿足地方改革與生活上需求，另將台糖土地轉化為工業區，有7400多公頃，現拿去做工業區僅1008公頃，還有6000多公頃，未來土地資源珍貴，嘉縣台糖地不用繁瑣徵收程序或跟民間對抗，想必未來嘉縣於世界性產業會扮演重要角色，「嘉義大隻雞慢啼，後面會看好，後發先至一定是嘉義」。