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徐國勇到台東言必提劉櫂豪 地主饒慶鈴彷彿遭邊緣化

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
內政部長徐國勇（左）到台東，和縣長饒慶鈴（右一）、立委劉櫂豪（右二）互動微妙。記者施鴻基／攝影
內政部長徐國勇（左）到台東，和縣長饒慶鈴（右一）、立委劉櫂豪（右二）互動微妙。記者施鴻基／攝影

台東縣消防局東河分隊廳舍擴建和泰源分隊落成今同日啟用，內政部長徐國勇到場致意，致詞時言必提同黨立委劉櫂豪協助向中央爭取經費，一旁的縣長饒慶鈴本應是地主，卻彷彿被邊緣化。

徐國勇和饒慶鈴先參加東河消防分隊廳舍擴建啟用儀式，隨後轉往參加泰源分隊新建癒合啟用揭牌儀式。劉櫂豪在第一場時未到，第二場在致詞前趕到，表面3人行禮如儀，但很少主動談話，饒、劉二人是下屆縣長選手可能對手，細微處3人互動微妙。

饒慶鈴率先致詞，她感謝中央補助經費，盼日後持續支持台東建設。

徐國勇致詞時雖表示台東消防廳舍能夠新建和擴建，要感謝大家的努力，但卻特別強調要感謝劉櫂豪在中央協助向前瞻經費、中央和花東基金爭取經費。助陣意味濃厚。

劉櫂豪則宣布好消息，包括泰源將要打通登仙橋到市區的隧道，以及上月22日台東由中央籌建的社會住宅已經決標等。饒慶鈴在台下則適時鼓掌回應，面帶微笑，不時點頭。

饒慶鈴 劉櫂豪 台東

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