民眾黨提跨部會調閱疫苗採購 綠委：搞錯方向

立法院衛環委員會明天將審議疫苗採購調閱專案小組運作要點草案，民眾黨立委賴香伶提出草案版本指出，調閱文件對象為中央疫情指揮中心、衛福部、經濟部、國發會等相關單位。衛環委員會召委、民進黨立委莊競程指出，「賴香伶搞錯方向、邏輯不對」，小組是在衛環委員會，若要涉及跨部會，需到立法院會成立「調閱委員會」，提升為院的層級才有辦法。

莊競程指出，上會期就已成立疫苗採購調閱小組，因新會期開始，明天要重新定義小組的調閱時間，另外朝野協商附加決議，小組主持人要從上會期其中一個召委，增加到兩個召委，要討論兩人的時間怎分配，明天僅是要去協調這兩個重點，其他調閱小組運作要點去年都已通過。

莊競程指出，賴香伶不太了解調閱小組跟調閱委員會的不同，若要涉及這麼多部會，應去院會提案成立調閱委員會，像是國防委員會的調閱小組，就是由國防部來開會，和該委員會內的成員可以去調閱資料；衛環委員會的小組就是調閱衛福部的文件，且疫苗採購就是衛福部，「要扯這麼多部會幹嘛？不能無限擴張，明天就跟她談邏輯。」

衛環委員會成員、民進黨立委吳玉琴指出，防疫工作正在進行，疫苗調閱小組只是了解狀況，適度盯採購狀況，但監督不該有過於強制性、密集性的行動，因現在疫苗採購的難處是到貨時間有國際搶購，不是操之在我，在國際競爭下，要全然將底牌掀出不是好事，衛福部長陳時中能夠說的有限，否則會涉及簽約的保密，過度密集調閱也無助疫苗到貨。

「不該行監督之名，行制肘之實」，吳玉琴指出，疫苗到貨量慢慢增加，大家都是樂觀的，應支持防疫工作，最近的質詢已像在審查犯人，不必製造這種不信任陳時中的氛圍。