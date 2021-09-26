快訊

新國民黨主席能擺平內部矛盾？反萊豬公投恐讓朱立倫很尷尬

只因按錯鍵！ 2.5萬筆學習歷程檔案遺失 教長要究責

民眾黨提跨部會調閱疫苗採購 綠委：搞錯方向

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院衛環委員會明天將審議疫苗採購調閱專案小組運作要點草案。本報資料照片
立法院衛環委員會明天將審議疫苗採購調閱專案小組運作要點草案。本報資料照片

立法院衛環委員會明天將審議疫苗採購調閱專案小組運作要點草案，民眾黨立委賴香伶提出草案版本指出，調閱文件對象為中央疫情指揮中心、衛福部、經濟部、國發會等相關單位。衛環委員會召委、民進黨立委莊競程指出，「賴香伶搞錯方向、邏輯不對」，小組是在衛環委員會，若要涉及跨部會，需到立法院會成立「調閱委員會」，提升為院的層級才有辦法。

莊競程指出，上會期就已成立疫苗採購調閱小組，因新會期開始，明天要重新定義小組的調閱時間，另外朝野協商附加決議，小組主持人要從上會期其中一個召委，增加到兩個召委，要討論兩人的時間怎分配，明天僅是要去協調這兩個重點，其他調閱小組運作要點去年都已通過。

莊競程指出，賴香伶不太了解調閱小組跟調閱委員會的不同，若要涉及這麼多部會，應去院會提案成立調閱委員會，像是國防委員會的調閱小組，就是由國防部來開會，和該委員會內的成員可以去調閱資料；衛環委員會的小組就是調閱衛福部的文件，且疫苗採購就是衛福部，「要扯這麼多部會幹嘛？不能無限擴張，明天就跟她談邏輯。」

衛環委員會成員、民進黨立委吳玉琴指出，防疫工作正在進行，疫苗調閱小組只是了解狀況，適度盯採購狀況，但監督不該有過於強制性、密集性的行動，因現在疫苗採購的難處是到貨時間有國際搶購，不是操之在我，在國際競爭下，要全然將底牌掀出不是好事，衛福部長陳時中能夠說的有限，否則會涉及簽約的保密，過度密集調閱也無助疫苗到貨。

「不該行監督之名，行制肘之實」，吳玉琴指出，疫苗到貨量慢慢增加，大家都是樂觀的，應支持防疫工作，最近的質詢已像在審查犯人，不必製造這種不信任陳時中的氛圍。

疫苗 衛福部 賴香伶

延伸閱讀

疫苗採購調閱小組運作要點 民眾黨要求跨部會調閱

駁疫苗採購遲延 陳時中：BNT去年沒人敢買

3+11調查報告僅12頁 民眾黨批：敷衍800多條人命

竹竹苗合併升格討論 賴香伶不滿「瓜分苗栗」說

相關新聞

習近平發賀電反台獨與謀統一 綠委盼聽到朱立倫大聲反對

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選。中共總書記習近平今天上午9時發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並謀求國家統一。民進...

習近平給朱立倫賀電多了「為國家謀統一」 對台促統的急迫感朱如何接招

朱立倫回鍋當選國民黨主席，隔天中共總書記習近平「依慣例」發出署名賀電，與2015年和2017年朱、吳當選黨主席後收到的賀電內容不同，習這次加了一句「為國家謀統一」，引起關注。今年七月一日，習在中共建黨百年紀念會上宣示，實現統一是中共矢志不渝的歷史任務，明年習將啟第三任期，對台「促統」或更有急迫感。

民眾黨提跨部會調閱疫苗採購 綠委：搞錯方向

立法院衛環委員會明天將審議疫苗採購調閱專案小組運作要點草案，民眾黨立委賴香伶提出草案版本指出，調閱文件對象為中央疫情指揮...

見證高雄驛回娘家！ 蔡英文：車站有我兒時回憶

有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，總統蔡英文及高雄多位前後任市長出席慶典，駐日代表謝長廷透過影片跨海捎來祝福。蔡英文說...

陳柏惟反對買國際疫苗 江啟臣和顏寬恒怒一定要罷免他

罷免立委陳柏惟街頭宣講活動今早在台中市沙鹿區街頭進行，江啟臣表示，當民意代表竟反對政府買國際疫苗，不知心態是什麼，民意代...

潛艦國造「內亂」 為何台船增資漲了股票體質卻沒改善

海軍委託台船生產設計國造潛艦，11月舉行安放龍骨儀式，潛艦國造工程從開始討論，到進入施工階段，面臨許多困難，如今最大的困難不在外患，在內亂，一如國安會諮詢委員黃曙光所說，老是有人扯後腿。這個有如內亂的扯後腿，從一開始有人搶單搞軍火生意，到現在台船總經理階層的管理怠惰，造成熟練施工人員不停流失，迫使船東比船廠還在乎生產管理，台船董事長、總經裡的老態龍鍾，不利國造潛艦工程的推進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。