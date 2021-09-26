快訊

新國民黨主席能擺平內部矛盾？反萊豬公投恐讓朱立倫很尷尬

只因按錯鍵！ 2.5萬筆學習歷程檔案遺失 教長要究責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見證高雄驛回娘家！ 蔡英文：車站有我兒時回憶

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
蔡英文總統今天到高雄車站，維安團隊繃緊神經，高雄捷運公司昨天客服信箱接獲恐嚇信，留言要在高捷左營站、美麗島站放炸彈，警方、高捷公司今天增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺，絲毫不敢大意。記者林巧璉／攝影
蔡英文總統今天到高雄車站，維安團隊繃緊神經，高雄捷運公司昨天客服信箱接獲恐嚇信，留言要在高捷左營站、美麗島站放炸彈，警方、高捷公司今天增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺，絲毫不敢大意。記者林巧璉／攝影

有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，總統蔡英文及高雄多位前後任市長出席慶典，駐日代表謝長廷透過影片跨海捎來祝福。蔡英文說，最近社群好多人在討論高雄車站點滴故事，她兒時回屏東家鄉，一定會經過高雄車站，高雄車站有她兒時成長回憶。

蔡總統說，老車站回到中軸線，回到高雄人最熟悉的位置，這座意義非常的老車站繼續屹立在城市舞台，讓人感動。蔡英文說，城市建設需要愛這座城市的人，一棒接一棒努力，市長陳其邁告訴她，近期亞灣區招商成果亮麗，具競爭潛力產業相繼落腳高雄，高雄愈來愈好，中央地方攜手，有信心有決心一起打造更好的高雄。

蔡英文總統今天到高雄車站，維安團隊繃緊神經，高雄捷運公司昨天客服信箱接獲恐嚇信，留言要在高捷左營站、美麗島站放炸彈，警方、高捷公司今天增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺，絲毫不敢大意。蔡英文總統上午10時許到場，11時10分致詞結束後便離場，沒開放給媒體聯訪。

高雄驛是19年前、前市長謝長廷任內遷離，19年後重返城市中軸線。謝長廷透過影片回顧當時送老車站搬家場景，時空回到2002年，高雄人懷抱不捨與感傷之情，唱著「再會啦！車站」送走末班車，陪伴老車站卸下職務，建物向東南方平移82公尺蛻變成「願景館」。

隨著鐵路地下化工程一步步完成，沿線地下道、陸橋退場，老車站終能亮麗回歸，今年9月間，先向北挪移4.8公尺，之後向西挪移57.86公尺，現已回到中山、博愛路中軸線，比搬動前位置稍微往南，一樣面中山路。

接下來要再經過3個月時間，讓老車站站體緩緩下降，預計今年12月底完成定位。站區內新、舊建物輝映，在一幢幢高樓包圍下，80歲老車站自帶光芒，氣勢毫不遜色。

前市長陳菊說，過去住在鐵軌周邊居民經濟通常較辛苦，地下化後鐵軌移除，闢建為全長15.37公里綠園道，沿線增添許多亮點、綠意，她堅持，這些空間就是該留給市民，讓世世代代高雄人能共享建設成果。

陳菊談到，感謝蔡英文總統支持南北平衡發展，綠園道計畫一度延宕，「選對市長很重要，其邁市長加油！」

「高雄車站有血有淚，見證城市改變！」陳菊細數高雄車站在城市發展、市民成長歷程的重要性，如今老車站榮耀重返成為新門戶，也是城市起飛新里程碑。

有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，蔡英文總統及高雄多位前後任市長出席慶典。記者王慧瑛／翻攝
有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，蔡英文總統及高雄多位前後任市長出席慶典。記者王慧瑛／翻攝
前市長陳菊說，過去住在鐵軌周邊居民經濟通常較辛苦，地下化後鐵軌移除，闢建為全長15.37公里綠園道，沿線增添許多亮點、綠意，她堅持，這些空間就是該留給市民，讓世世代代高雄人能共享建設成果。記者王慧瑛／翻攝
前市長陳菊說，過去住在鐵軌周邊居民經濟通常較辛苦，地下化後鐵軌移除，闢建為全長15.37公里綠園道，沿線增添許多亮點、綠意，她堅持，這些空間就是該留給市民，讓世世代代高雄人能共享建設成果。記者王慧瑛／翻攝
蔡英文總統說，最近社群好多人在討論高雄車站點滴故事，她兒時回屏東家鄉，一定會經過高雄車站，高雄車站有她兒時成長回憶。記者林巧璉／攝影
蔡英文總統說，最近社群好多人在討論高雄車站點滴故事，她兒時回屏東家鄉，一定會經過高雄車站，高雄車站有她兒時成長回憶。記者林巧璉／攝影
有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，蔡英文總統及高雄多位前後任市長出席慶典。記者王慧瑛／翻攝
有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，蔡英文總統及高雄多位前後任市長出席慶典。記者王慧瑛／翻攝
前市長陳菊說，過去住在鐵軌周邊居民經濟通常較辛苦，地下化後鐵軌移除，闢建為全長15.37公里綠園道，沿線增添許多亮點、綠意，她堅持，這些空間就是該留給市民，讓世世代代高雄人能共享建設成果。記者王慧瑛／翻攝
前市長陳菊說，過去住在鐵軌周邊居民經濟通常較辛苦，地下化後鐵軌移除，闢建為全長15.37公里綠園道，沿線增添許多亮點、綠意，她堅持，這些空間就是該留給市民，讓世世代代高雄人能共享建設成果。記者王慧瑛／翻攝

高雄車站 蔡英文 陳菊

延伸閱讀

時間敏感！蔡英文今出席高雄驛活動 高捷昨收炸彈恐嚇

日本贈50萬劑AZ疫苗下午抵台 謝長廷送機鞠躬道謝

蔡英文：感謝民主前輩付出 民進黨繼續堅持為台灣打拚

日本公開表態歡迎我加入CPTPP 謝長廷：絕無僅有

相關新聞

習近平發賀電反台獨與謀統一 綠委盼聽到朱立倫大聲反對

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選。中共總書記習近平今天上午9時發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並謀求國家統一。民進...

習近平給朱立倫賀電多了「為國家謀統一」 對台促統的急迫感朱如何接招

朱立倫回鍋當選國民黨主席，隔天中共總書記習近平「依慣例」發出署名賀電，與2015年和2017年朱、吳當選黨主席後收到的賀電內容不同，習這次加了一句「為國家謀統一」，引起關注。今年七月一日，習在中共建黨百年紀念會上宣示，實現統一是中共矢志不渝的歷史任務，明年習將啟第三任期，對台「促統」或更有急迫感。

民眾黨提跨部會調閱疫苗採購 綠委：搞錯方向

立法院衛環委員會明天將審議疫苗採購調閱專案小組運作要點草案，民眾黨立委賴香伶提出草案版本指出，調閱文件對象為中央疫情指揮...

見證高雄驛回娘家！ 蔡英文：車站有我兒時回憶

有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，總統蔡英文及高雄多位前後任市長出席慶典，駐日代表謝長廷透過影片跨海捎來祝福。蔡英文說...

陳柏惟反對買國際疫苗 江啟臣和顏寬恒怒一定要罷免他

罷免立委陳柏惟街頭宣講活動今早在台中市沙鹿區街頭進行，江啟臣表示，當民意代表竟反對政府買國際疫苗，不知心態是什麼，民意代...

潛艦國造「內亂」 為何台船增資漲了股票體質卻沒改善

海軍委託台船生產設計國造潛艦，11月舉行安放龍骨儀式，潛艦國造工程從開始討論，到進入施工階段，面臨許多困難，如今最大的困難不在外患，在內亂，一如國安會諮詢委員黃曙光所說，老是有人扯後腿。這個有如內亂的扯後腿，從一開始有人搶單搞軍火生意，到現在台船總經理階層的管理怠惰，造成熟練施工人員不停流失，迫使船東比船廠還在乎生產管理，台船董事長、總經裡的老態龍鍾，不利國造潛艦工程的推進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。