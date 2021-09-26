見證高雄驛回娘家！ 蔡英文：車站有我兒時回憶

有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，總統蔡英文及高雄多位前後任市長出席慶典，駐日代表謝長廷透過影片跨海捎來祝福。蔡英文說，最近社群好多人在討論高雄車站點滴故事，她兒時回屏東家鄉，一定會經過高雄車站，高雄車站有她兒時成長回憶。

蔡總統說，老車站回到中軸線，回到高雄人最熟悉的位置，這座意義非常的老車站繼續屹立在城市舞台，讓人感動。蔡英文說，城市建設需要愛這座城市的人，一棒接一棒努力，市長陳其邁告訴她，近期亞灣區招商成果亮麗，具競爭潛力產業相繼落腳高雄，高雄愈來愈好，中央地方攜手，有信心有決心一起打造更好的高雄。

蔡英文總統今天到高雄車站，維安團隊繃緊神經，高雄捷運公司昨天客服信箱接獲恐嚇信，留言要在高捷左營站、美麗島站放炸彈，警方、高捷公司今天增加巡站頻率，各站工作人員也提高警覺，絲毫不敢大意。蔡英文總統上午10時許到場，11時10分致詞結束後便離場，沒開放給媒體聯訪。

高雄驛是19年前、前市長謝長廷任內遷離，19年後重返城市中軸線。謝長廷透過影片回顧當時送老車站搬家場景，時空回到2002年，高雄人懷抱不捨與感傷之情，唱著「再會啦！車站」送走末班車，陪伴老車站卸下職務，建物向東南方平移82公尺蛻變成「願景館」。

隨著鐵路地下化工程一步步完成，沿線地下道、陸橋退場，老車站終能亮麗回歸，今年9月間，先向北挪移4.8公尺，之後向西挪移57.86公尺，現已回到中山、博愛路中軸線，比搬動前位置稍微往南，一樣面中山路。

接下來要再經過3個月時間，讓老車站站體緩緩下降，預計今年12月底完成定位。站區內新、舊建物輝映，在一幢幢高樓包圍下，80歲老車站自帶光芒，氣勢毫不遜色。

前市長陳菊說，過去住在鐵軌周邊居民經濟通常較辛苦，地下化後鐵軌移除，闢建為全長15.37公里綠園道，沿線增添許多亮點、綠意，她堅持，這些空間就是該留給市民，讓世世代代高雄人能共享建設成果。

陳菊談到，感謝蔡英文總統支持南北平衡發展，綠園道計畫一度延宕，「選對市長很重要，其邁市長加油！」