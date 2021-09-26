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藍營新任黨魁誕生　侯友宜：恭喜朱立倫當選

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜說，感謝江啟臣在國民黨最艱困的無私奉獻，也恭喜朱立倫當選黨主席。記者張睿廷／攝影
侯友宜說，感謝江啟臣在國民黨最艱困的無私奉獻，也恭喜朱立倫當選黨主席。記者張睿廷／攝影

朱立倫昨日晚間當選為新任國民黨主席，外界好奇新北市長侯友宜是否致電道賀。侯友宜今早表示，感謝所有候選人在這段期間為黨來做事，要謝謝江啟臣在國民黨最艱困的時候無私的承擔奉獻，也特別恭喜朱立倫當選黨主席，選完後就要團結一起面對，努力為人民做事。

國民黨主席選戰昨晚結束，朱立倫以8萬5164票擊敗張亞中、江啟臣、卓伯源。由於朱立倫是侯友宜前長官，外界相當關心侯友宜是否有打電話向朱立倫來道謝。

侯友宜說，要謝謝在這段時間所有的候選人，為了國民黨努力做事，尤其要感謝現任主席江啟臣在國民黨最艱困的時候，無私奉獻與承擔，一棒接一棒的將它延續下去，也特別恭喜朱立倫當選主席，每個人在自己工作崗位上，要扮演好自己的角色，大家團結、努力做事，就是自己的初衷。

侯友宜表示，選舉是一個過程，大家有很多想法、理念，每個人都在過程中做出一個選擇，但選擇完後就要回歸、團結、一起面對，尤其是面對人民所須，要朝這樣的方向，大家攜手合作，完成民眾期待，好好做事。

侯友宜 朱立倫 國民黨

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