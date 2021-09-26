陳柏惟反對買國際疫苗 江啟臣和顏寬恒怒一定要罷免他

罷免立委陳柏惟街頭宣講活動今早在台中市沙鹿區街頭進行，江啟臣表示，當民意代表竟反對政府買國際疫苗，不知心態是什麼，民意代表竟主張進口含萊劑豬，江問陳柏惟有沒有想過，民眾投票選他到國會，要幫大家主張這些事嗎？江說可問問路過的民眾，難道這是民眾期待的民意代表嗎？大家如果不站來主張，最後連說話的權利都沒有。

江啟臣表示，不適任的民代，今年初在桃園和高雄都有罷免行動，不管成功失敗，都是公民權力的行使，全面支持，他說國民黨充分尊重人民意見，做為在野黨，最重要使命是為人民發聲，和人民站在一起，希望人民過好日子，靠自己是不夠的，如果靠自己選出的民意代表，在國會每天跟大家作對，你要的他都反對，他不要的他都贊成，還要繼續讓他代表人民在國會嗎？

江啟臣表示，過去一年，民進黨籍立委在立院擋了多少人民想要的案子，贊成多少人民反對的案子，這是民怨沸騰的原因，透過公投或罷免，就是要表達心中想法，決定自己的未來，包括自己要吃什麼豬肉和食品，他拜託鄉親站出來主張自己想要什麼民代，他說大家再不出來主張，到最後連說話的權利都沒有，連下一次投票的機會都沒有，當政府遂行一黨獨大，獨裁專制時，還要縱容民代不幫講話和爭取嗎？

他呼籲10月23日大家用選票表達自己意志，不幫自己講話的民代，表達反對態度，他也請大家12月18日站出來，用選票表達對政府政策不滿，對民進黨的不信任。

顏寬恒表示，透過宣講告訴台中二選區鄉親，這場罷免行動要台中海線人自覺，站出來，對說謊，拒絕買國際疫苗，只會將責任推給中國，只會做民進黨附隨組織，站在人民對立面的立委，只會打嘴泡，只會檢討民眾的立委陳柏惟，他說10月23日請踴躍出席，他說這是場神聖的罷免投票，海線屯區民眾一輩子可能只有這一次機會；他反問別縣市和別選區聲援陳柏惟的立委，「你們的選區內的紓困做好嗎？疫苗打滿了？萊豬禁止了嗎？為人民爭取到福利嗎？」