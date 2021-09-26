習近平賀朱立倫當選黨主席 學者：對台海穩定有助益
中共總書記習近平今早發賀電祝賀國民黨新任主席朱立倫，淡江大學戰略研究所副教授黃介正說，此賀電對於台海穩定有助益。
習近平賀電中提及堅持「九二共識」與反對台獨的共同政治基礎，並寫道「為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。
黃介正表示，賀電所說，是北京多次表達的願望，只是意念表達，並沒有任何迫促、脅迫的意思；如果習近平沒有這麼說，反而內外會出現很多質疑。
黃介正指出，習發賀電祝賀朱立倫是好的開始，因為海峽兩岸目前非常需要各種各樣可以穩定台海情勢，降低台海風險的訊號；這賀電基本上為國民黨未來主導的民間往來，或黨與黨之間的往來，開啟可以往前推進的機遇。
黃介正說，這次國民黨的選舉，也讓中國大陸在兩岸關係上，再次表達推動兩岸關係和平發展；他認為，習近平給朱立倫的賀電，對於台海穩定是有助益的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言