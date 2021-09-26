快訊

獨／少見！台中打AZ引起心肌炎案 連打5天強心針才救回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠委：習近平給個緊箍咒 國民黨一定照劇本耍猴戲念經

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
鄭運鵬說，習近平祝賀朱立倫當選這並不稀奇也不意外，他相信國人希望看到的，是中國國民黨哪一天可以不需要北京關愛的眼神，中國國民黨才會是一個忠於國家的民主的民主政黨。本報資料照片
鄭運鵬說，習近平祝賀朱立倫當選這並不稀奇也不意外，他相信國人希望看到的，是中國國民黨哪一天可以不需要北京關愛的眼神，中國國民黨才會是一個忠於國家的民主的民主政黨。本報資料照片

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平今天上午9時發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並出現「為國家謀統一」字眼。民進黨立委鄭運鵬說，賀電中「台海形式複雜險峻」這句話，全世界都認為是中國單方面威脅台灣造成的，只有中國共產黨和中國國民黨把責任歸責民進黨，這就是否定台灣人民的民主選擇，「習近平給個緊箍咒，國民黨一定照劇本耍猴戲幫忙念經。」

鄭運鵬指出，台灣是成熟的民主國家，中國共產黨對我國政黨選擇性接觸，接受「一個中國」門檻才能往來，本身就是一個充滿政治目的的統戰手段，不願意與台灣平等官方往來，這在國際上是非常罕見而明確的政治規格標。

鄭運鵬說，習近平祝賀朱立倫當選這並不稀奇也不意外，他相信國人希望看到的，是中國國民黨哪一天可以不需要北京關愛的眼神，中國國民黨才會是一個忠於國家的民主的民主政黨。

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平今天上午9時發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並出現「為國家謀統一」字眼。圖／朱辦提供
國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平今天上午9時發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並出現「為國家謀統一」字眼。圖／朱辦提供

國民黨 習近平 鄭運鵬

延伸閱讀

習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨

傳習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨

孟晚舟感謝習近平的關心 稱要在政府的管理規則下發展

朱立倫回鍋當選能再獲習近平賀電？國民黨：今晚不會有

相關新聞

習近平發賀電反台獨與謀統一 綠委盼聽到朱立倫大聲反對

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選。中共總書記習近平今天上午9時發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並謀求國家統一。民進...

江啟臣投入刪Q 陳柏惟反問：罷免是投票給你的人的意志？

立法委員江啟臣敗選國民黨主席後表示要投入罷免立委陳柏惟，陳柏惟上午在台中市烏日掃街時表示，不了解為什麼選輸的立委都要到他...

見證高雄驛回娘家! 蔡英文:車站有我兒時回憶

有80年歷史高雄驛今天重返城市舞台，總統蔡英文及高雄多位前後任市長出席慶典，駐日代表謝長廷透過影片跨海捎來祝福。蔡英文說...

接黨務成朱立倫副手？ 侯友宜:人民期待的角色是市長

國民黨主席選戰昨晚落幕，朱立倫以8萬5164票順利當選，民眾好奇新北市長侯友宜是否會進入黨務系統，成為朱立倫的副手？侯友...

陳柏惟反對買國際疫苗 江啟臣和顏寬恒怒一定要罷免他

罷免立委陳柏惟街頭宣講活動今早在台中市沙鹿區街頭進行，江啟臣表示，當民意代表竟反對政府買國際疫苗，不知心態是什麼，民意代...

習近平賀朱立倫當選黨主席 學者：對台海穩定有助益

中共總書記習近平今早發賀電祝賀國民黨新任主席朱立倫，淡江大學戰略研究所副教授黃介正說，此賀電對於台海穩定有助益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。