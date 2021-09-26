綠委：習近平給個緊箍咒 國民黨一定照劇本耍猴戲念經

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選，中共總書記習近平今天上午9時發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並出現「為國家謀統一」字眼。民進黨立委鄭運鵬說，賀電中「台海形式複雜險峻」這句話，全世界都認為是中國單方面威脅台灣造成的，只有中國共產黨和中國國民黨把責任歸責民進黨，這就是否定台灣人民的民主選擇，「習近平給個緊箍咒，國民黨一定照劇本耍猴戲幫忙念經。」

鄭運鵬指出，台灣是成熟的民主國家，中國共產黨對我國政黨選擇性接觸，接受「一個中國」門檻才能往來，本身就是一個充滿政治目的的統戰手段，不願意與台灣平等官方往來，這在國際上是非常罕見而明確的政治規格標。