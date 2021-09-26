習近平發賀電反台獨與謀統一 綠委盼聽到朱立倫大聲反對

國民黨主席選舉由前主席朱立倫回鍋當選。中共總書記習近平今天上午9時發賀電祝賀，重申92共識與反台獨，並謀求國家統一。民進黨立委陳亭妃說，習近平的賀電，所謂重申九二共識、反台獨和為國家謀統一，已經完全是一個中國的意涵了，希望聽到朱立倫大聲反對習近平的說法，「如果悶不吭聲，那朱立倫跟張亞中的紅統的有什麼不同？」

民進黨立委許智傑說，希望朱立倫走台灣國民黨路線，別再呼應習近平的一國兩制，若只是一味批評民進黨，不思考台灣社會價值，終究還是會被選民唾棄的。

朱立倫當選後，也花了滿大篇幅批評民進黨囂張、鴨霸等，許智傑則說，希望朱立倫要大破大立「無與倫比」，而不要繼續沈淪，朱立倫應帶領國民黨走新的方向是理性問政、不要為反對而反對。

習近平賀電中表示，過去兩黨堅持九二共識與反台獨共同政治基礎，造福兩岸同胞有目共睹。習以「台北中國國民黨中央委員會朱立倫先生」稱呼，落款名「中國共產黨中央委員會總書記」。