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斯洛伐克贈16萬劑AZ疫苗抵台 外交部：展現共同抗疫決心

聯合報 / 記者張加／即時報導
（左起）衛生福利部疾病管制署署長周志浩、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）、副代表蘇可娜（Michaela Šuláková）及外交部歐洲司副司長陳詠韶在倉儲點收疫苗。圖／外交部提供
（左起）衛生福利部疾病管制署署長周志浩、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）、副代表蘇可娜（Michaela Šuláková）及外交部歐洲司副司長陳詠韶在倉儲點收疫苗。圖／外交部提供

斯洛伐克政府捐贈給台灣的16萬劑AZ疫苗今天上午運抵台灣，外交部表示，誠摯感謝斯國政府及人民慷慨善意。

外交部指出，斯洛伐克是台灣在中東歐堅定的民主夥伴，兩國共享自由、民主及人權等普世價值，兩國的合作抗疫從中央到地方政府，把兩國人民情誼緊緊相繫在一起。

外交部表示，斯洛伐克此次捐贈我國疫苗，斯國外交部、經濟部及衛生部等均特別重視，強調我國是「非常重要的友好國家」。此外，我國衛生福利部、外交部以及斯國駐台代表處等居間協調，完成相關法律程序，再度展現台斯政府間的密切互動，共同抗疫的決心。

我衛生福利部疾病管制署署長周志浩、外交部歐洲司副司長陳詠韶、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Šuláková）到桃園國際機場迎接這批遠道而來的疫苗。

外交部 斯洛伐克 AZ疫苗

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