男籃洋將歸化卡關 萬美玲提案修法降門檻

我國男籃「新台灣人」戴維斯於2013年歸化我國後，協助我國男籃在各項國際賽事屢創佳績，但近年來因傷病無法再為國效力，籃協雖已找到接班人選，卻因現行法規卡關無法完成歸化程序，使男籃國家隊戰力大減。國民黨立委萬美玲為解燃眉之急，將提案修正「國籍法第五條」增訂外國高級專業人才申請歸化我國，如經中央目的事業主管機關推薦，並經內政部邀集社會公正人士及相關機關審核通過，即可申請歸化，不受同法第三條第一項第一款居住年限的限制。

萬美玲說，現在亞洲各國男籃選用他國歸化洋將已成趨勢，但過去歸化我國的戴維斯已無法再為我國效力，雖然籃協已找好接班人選，卻因法規卡關，近期又有許多重大賽事將舉行，如11月的世界盃、明年夏天還有亞洲盃、亞運等重要賽事，如外援歸化卡關，恐使男籃國家隊戰力大減。

萬美玲指出，我國為吸引外國專業人來台效力，推出諸多優惠政策，如國發會近期修正《外國專業人才延攬及僱用法》，放寬外國專業人才工作、居留、依親等相關規定，藉此提高外國專業人才來台工作及居留意願，但卻在歸化程序上仍有諸多限制，如《國籍法》第三條第一項第一款，要求要申請歸化，須每年在台合法居留滿183天以上，而且要連續五年，期間皆不可打斷，其中若有一年未滿183天，則須重新計算，根本不利留住外國高級專業人才。