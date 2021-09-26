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影／斯洛伐克贈16萬劑AZ疫苗 今晨由維也納載運抵台

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再運送到機邊進行消毒。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再運送到機邊進行消毒。記者季相儒／攝影

斯洛伐克宣布捐贈給我國的16萬劑AZ疫苗，這批疫苗由長榮航空BR66航班載運，於台北時間25日晚間6時36分從維也納機場起飛，預計在26日早上6時14分降落在桃園國際機場，降落後滑行停靠至503停機位。

負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。

歐盟7月公布斯洛伐克將捐贈1萬劑新冠肺炎疫苗給台灣。不過，斯洛伐克政府日前宣布，經其外交部、經濟部及衛生部協調促成，決定提高捐贈我國疫苗數量為16萬劑AZ疫苗，除了AZ疫苗，我國也會收到斯洛伐克Fibrochem公司贈送的一批手術防護衣。

中央流行疫情指揮中心表示，日本與斯洛伐克分別捐贈的50萬、16萬劑AZ疫苗，將提供第2劑造冊接種，至於開放年齡層將另行說明。

負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。記者季相儒／攝影
斯洛伐克宣布捐贈給我國的16萬劑AZ疫苗，這批疫苗由長榮航空BR66航班載運，於台北時間25日晚間6時36分從維也納機場起飛，預計在26日早上6時14分降落在桃園國際機場，降落後滑行停靠至503停機位。記者季相儒／攝影
斯洛伐克宣布捐贈給我國的16萬劑AZ疫苗，這批疫苗由長榮航空BR66航班載運，於台北時間25日晚間6時36分從維也納機場起飛，預計在26日早上6時14分降落在桃園國際機場，降落後滑行停靠至503停機位。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接由拖車運送。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接由拖車運送。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接由拖車運送。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接由拖車運送。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。記者季相儒／攝影
負責載運疫苗的BR66航班落地後，滑行停靠於503停機位，在完成貨艙的消毒作業後，並在機邊完成通關程序後，再直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。記者季相儒／攝影

AZ疫苗 斯洛伐克 機場

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