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疫情未邀國際訪團 外交部取消今年國慶酒會

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部宣布今年取消國慶酒會，圖為去年國慶酒會上做成台灣形狀的特色甜點。 記者徐偉真／攝影
外交部宣布今年取消國慶酒會，圖為去年國慶酒會上做成台灣形狀的特色甜點。 記者徐偉真／攝影

外交部今天表示，考量目前國內仍存在本土感染病例、國際疫情也尚未趨緩，今年國慶並未邀請外國慶賀團訪台，沒有藉由辦酒會增進國內政要和外賓互動交流的需要，因此決定今年取消辦理國慶酒會。

外交部表示，外交部從今年7月起即積極籌辦國慶酒會，為求審慎並妥善辦理各項規畫，經洽詢中央流行疫情指揮中心專業意見，考量國內目前仍存在本土感染病例、國際疫情也尚未趨緩，疫情第二級警戒短期內恐難調降，另國慶酒會賓客及工作人員人數加計近千人，已超過室外社交聚會人數限制，也有潛藏無症狀感染者的可能，酒會方式的聚會活動傳播風險高。

外交部表示，另外考量今年國慶期間因疫情關係，並未邀請外國慶賀團訪台，已無藉由舉辦酒會增進國內政要與外賓互動交流的需要，所以今年決定取消辦理國慶酒會。

國慶 疫情 外交部

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