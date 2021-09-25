疫情未邀國際訪團 外交部取消今年國慶酒會

外交部今天表示，考量目前國內仍存在本土感染病例、國際疫情也尚未趨緩，今年國慶並未邀請外國慶賀團訪台，沒有藉由辦酒會增進國內政要和外賓互動交流的需要，因此決定今年取消辦理國慶酒會。

外交部表示，外交部從今年7月起即積極籌辦國慶酒會，為求審慎並妥善辦理各項規畫，經洽詢中央流行疫情指揮中心專業意見，考量國內目前仍存在本土感染病例、國際疫情也尚未趨緩，疫情第二級警戒短期內恐難調降，另國慶酒會賓客及工作人員人數加計近千人，已超過室外社交聚會人數限制，也有潛藏無症狀感染者的可能，酒會方式的聚會活動傳播風險高。

外交部表示，另外考量今年國慶期間因疫情關係，並未邀請外國慶賀團訪台，已無藉由舉辦酒會增進國內政要與外賓互動交流的需要，所以今年決定取消辦理國慶酒會。