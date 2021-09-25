鄭文燦到超商訂紙本5倍券 宣傳桃園5千可望變1.5萬

中央要發5倍振興券，今天開放便利商店預訂紙本券，因為是假日加上先前數位綁定已經掀起一波熱潮，桃園過去3倍券會造成當機的幾個熱門門市，包括市政府行政園區今天沒有人潮，也不見明顯的當機，上午偶爾出現「系統繁忙」、「伺服器忙碌中」，過了中午以後操作順暢。

桃園市長鄭文燦下午在臉書，分享自己中午到便利商店預訂紙本券的經驗，介紹操作流程，還建議大家可以利用「超商或官網」預訂，第一梯次時間為9月25日至10月1日（10月8日至21日領券），第二梯次為10月25日至31日（11月8日至21日領券）。

鄭文燦說，中午到便利商店的事務機預約，操作簡單過程順暢，只要帶著健保卡，接著輸入手機號碼，順利登記後將可拿到一張小白單，就完成了。他提醒大家，紙本5倍券早預訂、晚預訂並沒有差異，不是先搶先贏，只要限期完成就可領券，如果看到超商人潮稍多，不用急著加入排隊。

鄭文燦不忘推銷桃園專屬「好市乘雙券」，強調用紙本5倍券有機會兌換雙倍面額，最高5000元換1萬2000元，市政府登記網站預計10月20日（周三）上線，網站上線前，會再跟大家做抽籤的教學與介紹。