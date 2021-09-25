聽新聞
test
0:00 / 0:00
日5度捐AZ疫苗 蘇貞昌：無可比擬的台日友情更加鮮明
「台日友好！」行政院長蘇貞昌在臉書表示，日本贈台50萬劑AZ疫苗，稍早已經抵達桃園機場。截至目前，日本已經5度提供台灣疫苗，數量來到390萬劑。而為了持續深化疫情互助，政府上周也向日本提供1萬台血氧儀、 1008台製氧機等醫療物資。「我相信，只要朋友之間相互扶持，我們終將戰勝病毒」。
蘇貞昌說，這一份無可比擬的台日友情，在這場百年大疫中更加鮮明。誠摯感謝日本對我國提供的幫助，台灣也會盡己所能，在防疫的路上為所有夥伴盡一份心力。
今天又有50萬劑AZ疫苗抵達，日本政府第五度捐助台灣的疫苗下午運抵台灣，運送的日本航空JL-809航班已在下午1時17分降落桃園機場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言