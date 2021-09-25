日5度捐AZ疫苗 蘇貞昌：無可比擬的台日友情更加鮮明

「台日友好！」行政院長蘇貞昌在臉書表示，日本贈台50萬劑AZ疫苗，稍早已經抵達桃園機場。截至目前，日本已經5度提供台灣疫苗，數量來到390萬劑。而為了持續深化疫情互助，政府上周也向日本提供1萬台血氧儀、 1008台製氧機等醫療物資。「我相信，只要朋友之間相互扶持，我們終將戰勝病毒」。

蘇貞昌說，這一份無可比擬的台日友情，在這場百年大疫中更加鮮明。誠摯感謝日本對我國提供的幫助，台灣也會盡己所能，在防疫的路上為所有夥伴盡一份心力。