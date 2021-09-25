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日5度捐AZ疫苗 蘇貞昌：無可比擬的台日友情更加鮮明

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
日本政府捐助台灣的疫苗總共兩櫃，下午抵達桃園機場。記者鄭超文／攝影
日本政府捐助台灣的疫苗總共兩櫃，下午抵達桃園機場。記者鄭超文／攝影

「台日友好！」行政院長蘇貞昌在臉書表示日本贈台50萬劑AZ疫苗，稍早已經抵達桃園機場。截至目前，日本已經5度提供台灣疫苗，數量來到390萬劑。而為了持續深化疫情互助，政府上周也向日本提供1萬台血氧儀、 1008台製氧機等醫療物資。「我相信，只要朋友之間相互扶持，我們終將戰勝病毒」。

蘇貞昌說，這一份無可比擬的台日友情，在這場百年大疫中更加鮮明。誠摯感謝日本對我國提供的幫助，台灣也會盡己所能，在防疫的路上為所有夥伴盡一份心力。

今天又有50萬劑AZ疫苗抵達，日本政府第五度捐助台灣的疫苗下午運抵台灣，運送的日本航空JL-809航班已在下午1時17分降落桃園機場。

蘇貞昌發文寫下「台日友好！」圖／取自蘇貞昌臉書
蘇貞昌發文寫下「台日友好！」圖／取自蘇貞昌臉書

日本 AZ疫苗 桃園機場 蘇貞昌

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