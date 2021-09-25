中彰投苗法制論壇 萊克多巴胺爭議成焦點

中央2011年起開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，行政院陸續將地方食安自治條例「瘦肉精零檢出」規定，函告無效或不予核定，全國受矚目。

昨天彰化縣政府在彰化演藝廳舉辦「第五屆中彰投苗法制論壇」，邀法學界、實務界人士齊聚，針對行政院要求萊劑含量全國統一標準與地方自治權限衝突，以及受新冠肺炎疫情影響所生的相關法律議題，進行深入討論。

台中市法制局李善植局長表示，台中致力推動中台灣縣（市）跨區合作交流，中、彰、投、苗四縣市政府2017年起共同舉辦「中彰投苗法制論壇」，今年已邁入第5屆。這次論壇特別針對各直轄市、縣市食安自治條例「瘦肉精零檢出」規定經中央函告無效或不予核定，作為議題主軸。

中興大學助理教授紀和均以「食安議題下中央與地方權限分配準據之初探－以多層次理論切入」當主題，強調中央輕率宣告17個地方自治條例牴觸食品安全衛生管理法為無效、不予核定，既不尊重憲法所保障之地方自治，也不顧民眾對於食品安全的要求與期待。

台灣大學教授黃錦堂針對「地方自治條例萊豬規定爭議之聲請釋憲問題」，從實體面探討地方自治團體針對食品安全衛生管理法，得否增加管制項目或嚴格化管制標準，並從程序面分析地方政府聲請釋憲之途徑與標的，內容豐富精闢，獲得廣大迴響。

因應及防治新冠肺炎疫情，各級政府實施了諸多防疫管制作為，也衍生之一些法律爭議，雲林科技大學副教授王服清在「利用數位科技追蹤傳染病接觸者的人權保護及應有思惟」議題，認為依現行傳染病防治法規定，尚無法推論出國人有義務使用「台灣社交距離APP」；另針對「新冠肺炎疫情下衍生之相關法律爭議－論不履行契約之抗辯主張」。