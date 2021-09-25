王美花參與APEC婦女經濟論壇 分享我女性權益經驗

經濟部長王美花昨日率行政院性別平等處、經濟部、外交部及婦權基金會等公私部門代表參與APEC婦女與經濟論壇（Women and the Economy Forum, WEF），於高階政策對話會議(HLPD)，針對今年會議主題「疫情時代促進女性經濟賦權」，分享我國以女性為疫情經濟復甦之核心，在協助企業度過危機的同時，特別關照減輕疫情下女性照顧壓力，並積極消除性別暴力。

行政院性平處指出，王美花在會中分享我國政府與人民齊心落實防疫，使疫情迅速獲得控制。考量我國採取較嚴格之防疫措施，致經濟衝擊更甚去年，因此政府今年投入4200億新臺幣紓困預算，扶助受創企業與勞工。

此外，王美花也強調我國體認女性為疫情復甦政策之核心，因此針對女性集中之產業，提供從業人員補貼，並為中小型企業及新創事業放寬融資及還款條件、輔導女性業者提升數位技能等，強化企業競爭力及應變力，更將發放高額振興券及優惠補助，加速提振女性從業較多、受創較大之零售、餐飲、觀光、藝文等產業，刺激經濟復甦。

此外，藉由發放家庭防疫補貼、提供第一線醫護人員24小時居家托育等方式，減輕女性照顧壓力，也積極消除因疫情而加劇的家庭暴力，並關注網路性別暴力議題。

性平處表示，會議中亦公布「2021年APEC健康女性、健康經濟體研究獎」(APEC Healthy Women, Healthy Economy Research Prize)，由性平處委託台灣大學經濟學系教授林明仁與陳冠銘、項振緯等2名研究人員進行之「長照需求對女性勞動力供給之影響」研究獲得首獎。

該研究透過整合2008年至 2016年財稅、勞保、外籍看護工申請及身心障礙資料等相關系統之30億筆資料檔案為基礎，分析女性勞動參與的模式，探討長期照顧需求如何影響不同性別家庭成員的勞動參與，為公私部門協力合作、提升女性經濟參與的最佳範例，研究成果可為APEC會員國提供規劃長期照顧政策之實證性政策建議，殊值肯定。

性平處表示，2021年APEC會議由紐西蘭主辦，全年相關會議皆以視訊會議方式召開。鑒於亞太區域持續受到疫情影響，加強承諾促進性別平等與女性經濟賦權，為本次會議各國關切的重點，我國樂願與各經濟體「攜手協作，共同成長」，共同面對疫情衝擊，並為促進APEC區域女性的經濟復甦貢獻一己之力。