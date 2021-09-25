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蔡英文：感謝民主前輩付出 民進黨繼續堅持為台灣打拚

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
「台灣關鍵年代民進黨的誕生1986-1987」作者邱萬興（右）致贈民進黨主席蔡英文（左）創黨史料「黨外公共政策研究會公報第一期」。圖／民進黨提供
「台灣關鍵年代民進黨的誕生1986-1987」作者邱萬興（右）致贈民進黨主席蔡英文（左）創黨史料「黨外公共政策研究會公報第一期」。圖／民進黨提供

民進黨主席蔡英文今天出席「台灣關鍵年代民進黨的誕生1986-1987」新書發表會，作者邱萬興並致贈創黨史料「黨外公共政策研究會公報第一期」。蔡英文總統表示，作為民進黨人，對於創黨精神絕對不能忘記；人民對民進黨的期待，也一定要牢記在心。民進黨要繼續堅持，把招牌擦亮、扛起來，就像是邱萬興書中寫的，「做對的事，走對的路」。

蔡英文總統表示，邱萬興認為記錄是一種承擔，也是自己守護民主的方式與責任。就是因為這份承擔，他為台灣民主化的歷史，留下許多寶貴的紀念和紀錄，直到現在，民進黨黨部每次辦活動要用照片，都要到邱萬興那裡去借。

蔡英文總統說，蔡英文和民進黨淵源很深，這次出書也是在談民進黨的誕生，再過幾天，民進黨創黨就滿35年了，在這時候發表這本書，是非常有意義，讓大家可以回到歷史現場，再一次體認創黨時期多麼艱辛，民主前輩們付出的努力和犧牲是多麼讓人敬佩。

民進黨 蔡英文

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