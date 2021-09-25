影／白熱化！陳柏惟嗆指顏寬恒「連呼吸都聞到罷免案」

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案剩不到1個月，進入白熱化，近日更引發志工之亂，陳柏惟砲轟擔任刪Q志工的前立委顏寬恒抹黑造謠，顏寬恒昨出席刪Q總部記者會說，陳柏惟指控他們人多欺負人少，有證據就提告，否則「停止抹黑」，並指控陳柏惟團隊「攔路」、「恐嚇」；對此，陳柏惟指顏寬恒「連呼吸都聞到『罷免』二字」，團隊反嗆，指控子虛烏有、含血噴人。

記者問陳柏惟「顏寬恒當著你的面說要罷免你？」陳柏惟說，顏不用當著我的面講，「顏連呼吸都聞到『罷免』2個字」；他認為，選民服務是我的工作，從政就是「耐煩」，他質疑有沒有必要用這麼多資源、投入這麼多盤算，甚至政治造勢？