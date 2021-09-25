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影／白熱化！陳柏惟嗆指顏寬恒「連呼吸都聞到罷免案」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
刪Q總部昨召開記者會，指控志工遭到威脅，前立委顏寬恒也出席。基進黨反駁子虛烏有，陳柏惟（左）說「顏寬恒連呼吸都聞到罷免」。圖／陳柏惟提供
刪Q總部昨召開記者會，指控志工遭到威脅，前立委顏寬恒也出席。基進黨反駁子虛烏有，陳柏惟（左）說「顏寬恒連呼吸都聞到罷免」。圖／陳柏惟提供

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案剩不到1個月，進入白熱化，近日更引發志工之亂，陳柏惟砲轟擔任刪Q志工的前立委顏寬恒抹黑造謠，顏寬恒昨出席刪Q總部記者會說，陳柏惟指控他們人多欺負人少，有證據就提告，否則「停止抹黑」，並指控陳柏惟團隊「攔路」、「恐嚇」；對此，陳柏惟指顏寬恒「連呼吸都聞到『罷免』二字」，團隊反嗆，指控子虛烏有、含血噴人。

記者問陳柏惟「顏寬恒當著你的面說要罷免你？」陳柏惟說，顏不用當著我的面講，「顏連呼吸都聞到『罷免』2個字」；他認為，選民服務是我的工作，從政就是「耐煩」，他質疑有沒有必要用這麼多資源、投入這麼多盤算，甚至政治造勢？

台灣基進台南主委李宗霖被控「攔路」、「恐嚇」，李宗霖回應，「這是完全沒有的事情」。顏寬恒日前在台中市政府活動上直接宣傳罷免活動，在會場外等顏寬恒經過時，轉個身問顏「為什麼要抹黑、造謠？」顏寬恒回答「這是我自由意志的展現」，他也回說「1023支持陳柏惟也是我自由意志的展現」，現場有非常多的警力、廟方人員和民眾，他不可能對志工叫囂、對顏恐嚇，對顏的指控，他覺得是含血噴人。

刪Q志工前立委顏寬恒昨天指控陳柏惟團隊「攔路」、「恐嚇」。台灣基進台南主委李宗霖基進黨反嗆「指控子虛烏有、含血噴人」。圖／陳柏惟提供
刪Q志工前立委顏寬恒昨天指控陳柏惟團隊「攔路」、「恐嚇」。台灣基進台南主委李宗霖基進黨反嗆「指控子虛烏有、含血噴人」。圖／陳柏惟提供

陳柏惟 顏寬恒 罷免

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