內戰後再出發 學者：黨內整合是國民黨新主席首要挑戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席選舉結果今天揭曉，但因這場選舉主要候選人間互相駁火，學者認為，黨內整合是新任主席一上任就將面臨的首要考驗。此外，明年2022選戰布局，以及與民進黨抗衡的作戰能力，學者也提醒都要提早布局。

中山大學政治系教授廖達琪表示，國民黨新主席首要挑戰就是「黨內整合」的難題，這次選舉期間，候選人朱立倫、張亞中與江啟臣彼此內戰的砲火兇猛，內耗黨的元氣，也讓不同支持團體間彼此種下心結，黨內已存有裂痕必須整合。

廖達琪說，國民黨接下來還有10月罷免台灣基進立委陳柏惟、年底的反萊豬等公投，以及明年的2022地方九合一選舉等政治任務，場場硬戰，整合的國民黨都不一定能贏，更何況是現在各據山頭、互相掣肘的黨內氛圍，要贏談何容易。

「攘外必須先安內」，廖達琪認為，若國民黨選後無法有效整合，不僅整體士氣無法回穩，黨也難保會陷入分裂危機，之後怎麼扮演稱職在野黨與民進黨抗衡？如何與對岸博弈？

台大政治系教授王業立則表示，國民黨新主席可預期的將面臨四個挑戰，首先當然是黨內整合的問題，經過這次主席選舉各候選人間的互相攻擊，黨內瀰漫分裂氛圍，選後要如何團結整軍，是馬上要面對的課題。

此外，王業立認為，包含黨兩岸路線、政策定位，新任主席也應有魄力處理，應想辦法讓目前的傾統形象，與黨內尋求穩定的力量間取得折衷，帶黨從目前所處的政治光譜位置往中間走，解決在台灣開拓票源侷限問題。

王業立還提到，明年地方九合一選戰的提名布局，也考驗新任主席帶黨作戰的能力；過去國民黨扮演在野黨不夠稱職，包含立院黨團在議事攻防與抗爭表現上，訴求不夠精緻，甚至常把「好菜炒壞」等問題，新主席也應想辦法解決。

王業立說，國民黨必須正視，當前國人存在有不滿民進黨政府執政聲音，但在野第一大黨的國民黨卻無法承接掉落的支持度問題，釐清其中有什麼癥結未被注意；國民黨也只有稱職扮演在野黨，才能讓人民重新相信，並託付重返執政機會。

國民黨 九合一選舉 民進黨

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