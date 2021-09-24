謝志偉指譚德塞「改邪歸正」 黃子哲：哪隻眼睛看到？

德國提名世界衛生組織現任秘書長譚德塞連任，國民黨文傳會副主委黃子哲點名之前批評譚德塞的我駐德國代表謝志偉回應，謝志偉說因為譚德塞已改邪歸正所以對他不計前嫌。黃子哲今天再回應，謝志偉舉例譚德塞改邪歸正的舉例，沒有一樣和台灣有關，讓他以為這件事謝志偉只是不敢發文的「字萎」，沒想到也成為沒志氣的「志萎」了。

黃子哲在臉書表示，去年謝志偉罵得最兇的並不是譚德塞不調查中國大陸是否為新冠肺炎的起源一事，而是譚德塞對台灣提出種族歧視的指控，以及譚聯手中國大陸阻擋台灣加入世界衛生組織，謝志偉批評譚德塞會「挫賽」、「占著茅坑不拉屎」、「被世界公幹」、「就要下台了」。

黃子哲說，他質疑若按照謝志偉的邏輯，那德國支持譚德塞不就是「為匪做倀」還「聯共制台」，難道不需要向德國抗議？沒想到謝志偉的回應竟是如此答非所問、東閃西躲、或避重就輕，拿出譚德塞對中國大陸態度轉變的新聞當證據，但這些全部都是針對新冠肺炎病毒，不知道謝志偉是哪隻眼睛看到譚德塞對台灣態度的改變或善意，既然前嫌或前非猶在，那謝志偉的原諒，是語言能力有問題，讀不懂新聞？還是在自我安慰、在騙人騙己？之前喊打喊殺，現在卻龜縮躲避或駝鳥心態，一點台灣人的志氣都沒有，一副標準政客的嘴臉。

黃子哲說，但可惡之人還是有可取之處，謝志偉說「措詞用語是否恰當或精準，誠摰接受指教」，等於承認他之前的潑婦罵街及粗鄙的言論，其實是害的台灣跟著他丟人現眼，「但若願意知錯能改，善莫大焉，希望謝志偉早日擺脫跳樑小丑、尸位素餐，好好重新做人」。

謝志偉在回應中提到國民黨過去的戒嚴、白色恐怖等歷史，黃子哲說，其實馬英九在擔任總統時，已經深刻的致歉與反省。但歷史不能只看過而不見功，國民黨和人民一起捍衛中華民國的存在，確保台澎金馬的安全，創造台灣的經濟奇蹟，而讓這片土地的人民可以不被對岸兼併而安居樂業，謝志偉現在也才有駐德代表可做，不是嗎？但這些事實，卻被謝志偉及綠營人士選擇性的遺忘、政治性的偏見，才是真正的傷天害理。