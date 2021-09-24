快訊

傳孟晚舟與美國達成協議 可望獲釋返回大陸

毀棄潛艦合約的代價！澳洲恐賠款逾新台幣1.8兆元

謝志偉指譚德塞「改邪歸正」 黃子哲：哪隻眼睛看到？

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲點名之前批評譚德塞的我駐德國代表謝志偉。 本報資料照片
國民黨文傳會副主委黃子哲點名之前批評譚德塞的我駐德國代表謝志偉。 本報資料照片

德國提名世界衛生組織現任秘書長譚德塞連任，國民黨文傳會副主委黃子哲點名之前批評譚德塞的我駐德國代表謝志偉回應，謝志偉說因為譚德塞已改邪歸正所以對他不計前嫌。黃子哲今天再回應，謝志偉舉例譚德塞改邪歸正的舉例，沒有一樣和台灣有關，讓他以為這件事謝志偉只是不敢發文的「字萎」，沒想到也成為沒志氣的「志萎」了。

黃子哲在臉書表示，去年謝志偉罵得最兇的並不是譚德塞不調查中國大陸是否為新冠肺炎的起源一事，而是譚德塞對台灣提出種族歧視的指控，以及譚聯手中國大陸阻擋台灣加入世界衛生組織，謝志偉批評譚德塞會「挫賽」、「占著茅坑不拉屎」、「被世界公幹」、「就要下台了」。

黃子哲說，他質疑若按照謝志偉的邏輯，那德國支持譚德塞不就是「為匪做倀」還「聯共制台」，難道不需要向德國抗議？沒想到謝志偉的回應竟是如此答非所問、東閃西躲、或避重就輕，拿出譚德塞對中國大陸態度轉變的新聞當證據，但這些全部都是針對新冠肺炎病毒，不知道謝志偉是哪隻眼睛看到譚德塞對台灣態度的改變或善意，既然前嫌或前非猶在，那謝志偉的原諒，是語言能力有問題，讀不懂新聞？還是在自我安慰、在騙人騙己？之前喊打喊殺，現在卻龜縮躲避或駝鳥心態，一點台灣人的志氣都沒有，一副標準政客的嘴臉。

黃子哲說，但可惡之人還是有可取之處，謝志偉說「措詞用語是否恰當或精準，誠摰接受指教」，等於承認他之前的潑婦罵街及粗鄙的言論，其實是害的台灣跟著他丟人現眼，「但若願意知錯能改，善莫大焉，希望謝志偉早日擺脫跳樑小丑、尸位素餐，好好重新做人」。

謝志偉在回應中提到國民黨過去的戒嚴、白色恐怖等歷史，黃子哲說，其實馬英九在擔任總統時，已經深刻的致歉與反省。但歷史不能只看過而不見功，國民黨和人民一起捍衛中華民國的存在，確保台澎金馬的安全，創造台灣的經濟奇蹟，而讓這片土地的人民可以不被對岸兼併而安居樂業，謝志偉現在也才有駐德代表可做，不是嗎？但這些事實，卻被謝志偉及綠營人士選擇性的遺忘、政治性的偏見，才是真正的傷天害理。

謝志偉 譚德塞 黃子哲

延伸閱讀

金門學生BNT疫苗開打 首日520人施打

德提名譚德塞續任 謝志偉：對欺壓台灣的人一定批評

世衛秘書長改選 歐盟近20國支持譚德塞連任

譚德塞獲德提名續任WHO秘書長 黃子哲嗆謝志偉不敢吭聲

相關新聞

陳時中再駁3+11破口質疑 國民黨團：現代趙高指鹿為馬

行政院長蘇貞昌今天向立法院補提3+11補充專案報告，因不認為是造成疫情破口原因，再遭國民黨團杯葛。國民黨團晚間表示，依據...

回應柯P嗆聲 內政部：中央已發包7,638戶社宅

針對社宅興辦進度，台北市長柯文哲今（24）日嗆聲內政部「自己都沒做」，內政部晚間回應，截至今年9月為止，國家住都中心在全...

美參院通過康達任亞太助卿 外交部表達誠摯歡迎

美國聯邦參議院於美東時間23日通過美國國務院亞太助卿提名人康達（Daniel Kritenbrink）的任命案。外交部發...

前有萊豬後有核食 民進黨連陷政治風暴

繼中國大陸申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣也以「台澎金馬個別關稅領域」名義，22日正式遞出加入申請。...

台電饋線損失及系統安全問題 監委立案調查

監察委員田秋堇、趙永清今天表示，我國配電系統線路每年損失超過45億度電，平均年損近93億元，因此已立案調查台電饋線損失及...

花敬群嗆「心裡有鬼」 柯文哲：沒做事的批評做事的人

因社會住宅議題，台北市長柯文哲、內政部次長花敬群隔空互嗆。花敬群今天接受資深媒體人黃光芹專訪時，再嗆柯文哲心裡有鬼，不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。