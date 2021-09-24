陳時中再駁3+11破口質疑 國民黨團：現代趙高指鹿為馬

行政院長蘇貞昌今天向立法院補提3+11補充專案報告，因不認為是造成疫情破口原因，再遭國民黨團杯葛。國民黨團晚間表示，依據最新基因定序圖，諾富特包商染疫者基因定序與機師相同，破口「鐵證如山」。

國民黨團質疑，今年3月中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求醫護施打疫苗時，要求醫護相信科學以提高醫護疫苗施打意願；但陳面對3+11疫情究責時，卻又無視科學證據？面對官位保衛戰時，就指鹿為馬、顛倒是非。

國民黨團表示，前副總統、公衛學者陳建仁也曾表明「3＋11」政策需檢討，縮短機師等高風險感染族群返國居家檢疫天數，很容易產生破口；陳時中卻可將染疫者與機師基因定序相同視為平行案例、獨立事件，跟秦朝丞相趙高有何不同？

國民黨團認為，國人要3+11真相，染疫身亡家屬更要政府給個說法，若3+11如果不是破口，就請蔡英文總統、蘇貞昌、陳時中說明病毒哪來的？從地上自己長出來的？從天上掉下來的？陳欠全民一個符合科學證據說法。