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日本公開表態歡迎我加入CPTPP 謝長廷：絕無僅有
我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外界關注今年輪值主席國日本的態度。我駐日代表謝長廷今天表示，像日本這樣敢公開表達歡迎或支持的會員國，可以說是絕無僅有，證明台日關係非常重要，中國不斷想分化台日，可能也是這個原因。
謝長廷在臉書表示，CPTPP的會員國有11個，台灣前天申請加入，第一時間都有告知會員國，昨天各國政府、智庫、媒體的相關反應，包括智利、墨西哥到越南、澳洲、日本、馬來西亞等相關電報，今天早上應該都擺在行政院政務委員鄧振中等官員的辦公桌上，這是各地外館的職責。
謝長廷說，以日本為例，昨天是日本的休假日，他們除了蒐集媒體報導，還要問到相關人士反應，安排駐日記者訪問日華議員懇談會會長古屋圭司的支持意見，並緊盯在美國的日本外相茂木敏充的説法，整理匯成電報，他簽名的時候已經過了晚餐時間，只吃個剩下月餅填腹。
謝長廷說，每個外館都很努力在做，可是沒有新聞報導，台灣有人質疑政府或外交部沒有做事。「沒有新聞不等於沒有做事」。
謝長廷說，像日本這樣敢公開表達歡迎或支持的會員國，可以說是絕無僅有，證明台日關係非常重要，我國現在對國際組織的資訊，其實也依靠日本提供，中國和傾中勢力不斷想分化台灣和日本，「希望把我們拆開，主要原因也是如此吧！？」
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