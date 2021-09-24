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竹縣民代反合併 林智堅：主流民意是新竹升格第七都

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
針對新竹合併議題，新竹市長林智堅今天下午表示，能理解基層民代對前途的憂心，但主流民意就是「新竹要升格第七都」，升格直轄市讓大新竹更好。記者張裕珍／攝影
針對新竹合併議題，新竹市長林智堅今天下午表示，能理解基層民代對前途的憂心，但主流民意就是「新竹要升格第七都」，升格直轄市讓大新竹更好。記者張裕珍／攝影

新竹縣議會今天辦新竹縣市合併座談會，多數民代認為縣市合併不該草率進行，也憂心改制後會弱化地方治理、議員席次縮水將讓偏鄉更弱勢等；新竹市長林智堅下午表示，能理解基層民代對前途的憂心，但主流民意就是「新竹要升格第七都」，升格直轄市讓大新竹更好。

林智堅連日來透過不少節目、媒體專訪暢談新竹合併升格議題，多次強調新竹合併不僅是為了竹科發展著想，也是為了大新竹地區城市治理、建設瓶頸努力，並認為新竹縣市多數民意支持合併升格，應該「新竹先行」，苗栗部分則須探苗栗縣民民意。

針對今天新竹縣議會召開相關座談會，會中多數民代對竹竹合併不表支持，林智堅認為，自己也當過民意代表，也知道升格會導致議員的席次減少，鄉鎮市民代表會因此消失，「我可以理解基層民意代表對前途的憂心」，但身為基層民代仍應順應民意。

林智堅說，目前主流民意就是要新竹升格為第七都，升格直轄市讓大新竹更好，是竹科企業和多數縣民與市民的期待，相關民調也反映出近六成民意支持。

林還提到，從大台中、大台南和大高雄的例子可看出，都是在縣市合併升格為直轄市後，城市建設大發展，所以他自己也期待首長和民代一同支持推動大新竹升格，讓建設升級、讓台灣更有競爭力。

民進黨新竹市黨部主委陳建名也關切新竹縣議會座談會內容，他同樣認為，經過科學民調驗證，新竹升格已經獲得近六成新竹民眾支持且高度期待，呼籲所有民代正視，放下自身利益考量，自己的飯碗，派系的山頭，都不會比提升民眾生活品質及維繫竹科在半導體供應鏈重組過程中國際競爭優勢來得重要。

另外，會中民代提到城鄉差距將因此擴大，陳建名則認為，其實升格可「把餅做大」，甚至有人提到為了選舉，服務會更落實，還說若颱風夜裡淹水，區長睡醒才會出現，但從新竹市經驗來看並非如此，各區域如何適性發展，關鍵仍在施政者方向。

新竹 林智堅 縣市合併

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