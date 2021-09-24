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賴清德：化氣候變遷挑戰為助力 達到2050淨零轉型目標

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德。圖／總統府提供。
副總統賴清德。圖／總統府提供。

副總統賴清德今天上午前往台南出席「碳中和．關鍵解方—負碳排產業高峰會暨台灣首座負碳排示範工廠落成啟動典禮」時表示，面對氣候變遷人人有責，台灣要化挑戰為助力，務實規劃、踏實執行，達到2050淨零轉型目標，並在國際上屹立不搖。

賴清德表示，今天非常高興回到母校成功大學見證全台首座負碳排示範工廠成立，也代表台灣在邁向2050碳中和的目標上，達到一個非常關鍵的里程碑，要代表蔡英文總統感謝大家的努力。

賴清德說，這座負碳排示範工廠的啟用有幾個意義。第一，台灣學界在研發關鍵技術上已經與先進國家並駕齊驅；第二，產官學可以合作，政府也會協助學界研發成果朝產業化應用；第三，臺灣不論石化或高科技產業，都積極運用最新科技，來面對2050碳中和的目標。

賴清德指出，危機就是轉機，這個世界如果沒有變化，台灣就沒有機會，因此要掌握每一次國際變化的機會，把變化的壓力當作是台灣的助力，有這樣的勇氣跟魄力乘風破浪，才能讓台灣在每一次挑戰中，越走越遠、越飛越高，並在國際上贏得尊重。

賴清德表示，今年8月，聯合國「政府間氣候變遷專門委員會」（IPCC）公布氣候變遷第6次評估報告指出，熱浪、乾旱、暴雨或熱帶氣旋等氣候變遷，受人為影響的證據已經越來越明顯；近來，美國德州暴風雪、中國鄭州水災，台灣也兩年沒有颱風，這些氣候變遷提醒著，沒有一個人、一個國家可以避免受到衝擊與影響，要解決這些問題、達到2050碳中和的目標，人人有責。

賴清德說，如果台灣有辦法眾志成城，成功地抵禦新冠肺炎疫情，相較其他國家順利，也可以眾志成城，將這幾十年來所累積的能量妥善運用，達到2050年碳中和的目標，讓台灣在國際上屹立不搖。

賴清德 氣候變遷 新冠肺炎

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