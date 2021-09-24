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影／罷免三Q哥白熱化 顏寬恒嗆陳柏惟「打人的喊救人」
下月23日罷免陳柏惟公投進入白熱化，擔任刪Q志工的顏寬恒，近期與陳在地方交鋒，刪Q總部指台灣基進黨工威嚇在地鄉親，陳柏惟反擊「抹黑、謊言」。顏寬恒今首度出席刪Q總部記者會，呼籲陳柏惟有證據就「提出告訴」，否則「停止抹黑」，並指民進黨若要護航陳度過罷免案是「不智之舉」。
國民黨前立委、刪Q志工顏寬恒昨在臉書指出，宣傳罷免時目睹基進青壯黨工對老弱婦孺義工叫囂威嚇。陳柏惟立即在臉書反擊，打人喊救人，那是詐騙集團的行為。雙方隔空交戰，火藥味十足。
顏寬恒今天下午大動作出席刪Q總部記者會，直指「打人的喊救人」，其實在說陳柏惟自己，全國的台灣基進黨黨工都來到海線，刪Q總部志工每次出席活動約4至5位，對方說我們「人多欺負人少」，顏請基進黨停止抹黑，如果有人多欺負人少情況，「請你提告」、「請基進黨提告」。
顏再痛批，陳柏惟在立院拒絕加購國際疫苗，卻同意萊豬進口做為兒童營養午餐、烏龍指控台中市府亂丟疫苗，卻未道歉等議題，他認為陳不適任民代，民進黨若要全力護航、協助陳柏惟度過罷免案，他認為是「不智之舉」。
針對刪Q志工宣傳時疑遭對方陣營恐嚇威脅，罷免案進入關鍵倒數一個月，顏寬恒擔憂志工的人身安危，才會挺身而出，呼籲對方團隊要理性行使民主權力，他也提醒團隊志工，尤其是女性志工要結伴行動，錄影自保。
疑遭恐嚇威脅的女志工說，當時對方個頭相當高大，雙手持兩隻扇子揮舞，「我們都是女人，真的很害怕」，現在到市場、夜市發傳單，只要看到對方團隊，「我們就會害怕」，希望大家理性，各自發送宣傳品與理念，不需要叫囂。
刪Q總部指出，日前因疫情嚴峻，防疫優先，較少宣傳活動，接下來這一個月會配合防疫準則，舉辦活動、座談會，讓民眾了解罷免案，並呼籲海線民眾站出來，10月23日投出罷免票。
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