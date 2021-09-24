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蔡易餘聲援陳柏惟：嘉義身分證就是Ｑ 刪什麼Ｑ

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡易餘聲援陳柏惟表示，嘉義身分證就是Ｑ，刪什麼Ｑ。記者蔡晉宇／攝影
蔡易餘聲援陳柏惟表示，嘉義身分證就是Ｑ，刪什麼Ｑ。記者蔡晉宇／攝影

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行。民進黨立委蔡易餘今天表示，陳柏惟是勇於接受挑戰、不怕惡勢力的好立委，而且自己選區嘉義縣的身分證字號開頭就是Ｑ，「刪什麼Ｑ，嘉義人不允許刪Ｑ」。

不只蔡易餘，民進黨立委趙天麟也在臉書表示，自己見證陳柏惟每天在立法院守護台灣，又每一天通勤回台中勤跑基層，這樣子稱職的立法委員正受到罷免的挑戰，而且是由被選民否定的顏家發動，豈能不支援，懇請台中及全台灣的朋友，一起為陳柏惟加油。

據了解，罷免陳柏惟議題近期也成為民進黨線上中常會討論焦點之一，黨秘書長林錫耀在15日會上強調會幫忙陳柏惟，與會中常委也指出，陳柏惟選情會連動到民進黨，黨內必須謹慎以對，不能置身事外。

陳柏惟 民進黨 罷免

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