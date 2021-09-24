范雲出席台美女性國會議員論壇 美議員要拜登放棄一中

民進黨立委范雲今天出席台美女性國會議員圓桌高峰論壇，針對雙邊貿易協定（BTA）、資安與半導體產業、國安、與台灣入聯進行討論；一同與會的還有我駐美代表蕭美琴與四位美國眾議員Debbie Lesko、Michelle Fischbach、Claudia Tenney、Beth Van Duyne。

Debbie Lesko表示，支持美國對台灣的防衛協助，其中台灣的飛行員就在他所處的亞利桑那州訓練；她特別提到自己提出多項友台法案，如要求總統放棄一中政策，承認台灣並不屬於中國，還要求國務卿就台灣加入WHO擬定策略。

范雲表示，過去幾年在蔡英文總統的領導下，與美國就保衛民主已展開多項合作；蕭美琴則深化台美關係，以及經濟部長王美花發展台灣經貿，連同眾多女性立委的優質問政，都顯示女力是改變政治環境與扭轉國際情勢的關鍵，且更能與民主平等站在同一陣線。

范雲表示，自己身為學運出身與婦運的立委，過去致力推動女性參政多年，現在進入立法院後提出法案鼓勵女性參政，希望讓女性帶來的正面影響持續擴大，如同此論壇的意義。

范雲指出，台美是長期貿易夥伴，經貿繁榮、科技創新是共同目標，最重要的是，雙方都熱愛民主自由。Debbie Lesko肯定半導體製造產業對於台美關係的幫助，也提及疫情期間，感謝台灣捐口罩；從口罩到其他醫療用品的需求讓大家發現過去太過依賴中國。Beth Van Duyne也肯定台灣是重要盟友，目前產業僱工面臨艱困時期，台灣對於穩定美國的生產鏈有關鍵地位。

范雲表示，面對中共以經促統、資訊戰、打壓國際空間甚至軍事威嚇，台灣一直站在抵抗威權擴張的第一線，台灣比任何國家都了解來自中共的威脅，也更懂得如何保持彈性與中國對抗。美國作為台灣的長期盟友，也比其他國家更了解，台灣被排除在聯合國體系外，不僅是台灣的損失，也是國際社會的損失。Michelle Fischbach則提及自己曾多次訪台，以行動支持台灣的國際空間。

蕭美琴表示，美國過往對台灣給予大力支持，先前三位美國參議員訪台傳遞台美有好消息，讓台灣人民更清楚，誰才是真正的朋友；而除了外部軍購，台灣會持續發展自主防衛能力，抵禦中國的威脅。

范雲表示，國際顯示女性更懂得如何從自身經驗出發，回擊霸凌者，希望台美之間的女性國會議員能持續一同努力，共同深化台美關係，也讓雙方的國家更加強盛、世界更加安全。