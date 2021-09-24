新竹縣議會舉行縣市合併座談會 民代大多反對竹竹合併
新竹縣議會今天（24日）上午邀請縣議員、新竹縣各鄉鎮市長及鄉鎮市民代表會，舉行新竹縣市合併座談會，會前議會就先提出8點質疑新竹縣市合併過於草率倉促可能會「未蒙其利、先受其害」，反對竹竹合併，但不少民代基於同個生活圈、客庄文化因素，反倒支持竹竹苗合併。
議長張鎮榮表示，過去2017年新竹市長林智堅曾被問過縣市合併，當時都未進行討論，如今明年選舉將至卻突然談起，如果中央要趕在明年就讓縣市合併修法上路，張鎮榮說「明顯就是為特定人而量身定制、因人設事」，認為縣市合併不應該草率進行，而是應該先廣徵民意，再來討論。
議會提出8點認為縣市合併草率倉促可能帶來的影響，包含鄉鎮市公所改制區公所可能會弱化地方治理、議員席次縮水將使偏鄉民意難以反映、鄉鎮市民代表會被取消將少了民意表達管道、發展重心可能會往新竹市區傾斜而忽略偏鄉、新行政區幅員大會導致行政效率低落、財政收支畫分法未修法無益統籌稅款增加、合併升格後預算恐被直轄市龐大人事費吃掉、自籌款增加造成壓力。
縣議員連郁婷表達支持竹竹苗合併的想法，她指出她雖然出身苗栗竹南，但就學階段就已經習慣通勤到新竹市的學校上課，她認為竹竹苗因為同屬一個學區，因此就學人口是彼此流動的，加上苗栗的銅鑼、竹南科學園區也歸屬竹科，因此產業上也是緊密結合，就業人口也是在竹竹苗內通勤流動，竹竹苗可說已經成為同個生活圈、密不可分。
縣議員林禹佑則認為，縣市合併不應該倉促上路，他舉過去他曾在台中市衛生局任職，經歷過台中縣市合併升格的經驗，認為過於倉促地合併升格對於公部門整合絕對會一團混亂，因此反對縣市合併明年趕著上路，應該做好完善配套才能進行。
新竹縣鄉鎮市長聯誼會長、湖口鄉長林志華表示「單純新竹縣市合併一點意義也沒有，城鄉差距只會越來越大」，他認為資源將會被市區瓜分掉，偏鄉將會被犧牲，他也說如果中央有心要縣市合併，就應該通盤考量竹竹苗各鄉鎮差異，在統籌分配稅款上也要好好規畫，但他也質疑究竟台灣有沒有需要那麼多直轄市。
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