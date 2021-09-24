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用市府資源經營個人臉書 游淑慧批柯文哲「公私不分」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲臉書。圖／取自柯文哲臉書
台北市長柯文哲臉書。圖／取自柯文哲臉書

北市柯文哲的臉書臉書粉絲團的按讚數，在台灣政治人物中名列前茅，已達197萬，北市祕書處上午至議會民政委員會做工作報告，市議員游淑慧質疑，柯文哲經營臉書或推特，用了多少人力，包括文字、照片、美編，她算一算至少有3人，但柯文哲卸任後百萬粉絲跟著他走了，留下什麼？台北市應成立市長臉書而非柯文哲臉書。

對此，台北市府發言人陳智菡表示，各縣市首長都會藉由市長個人的社群媒體來協助市政宣傳或新聞的擴散，市長粉專達197萬粉絲，市府會繼續使用相關社群平台協助市政訊息露出。

陳智菡強調，市長臉書使用的人力非常精簡，且維護的同仁都還有各自其他業務，不是專責管理粉專，且把市政相關圖卡影片訊息，轉到市長社群，加強對外行銷，若另外成立粉專的做法，未必能夠達到同樣的效益，且恐需花費更多人力經營，需要再評估。

游淑慧指出，台北市的市長臉書、推特，不應該是柯文哲個人的，而且很奇怪，市府其他單位也有官方臉書，發布市政訊息，但柯文哲用的是他個人臉書，他卸任後百萬粉絲就跟他走了，祕書處能留下了什麼？為何不用市長臉書，不同市長來，就換上大頭貼就好，那有用政府資源維護個人臉書、推特。

游淑慧說，柯文哲經營個人臉書和推特，用了多少人？包括文字、照片、美編，起碼三人，輪值維護柯文哲私人的東西，沒有做到公私分明。

她說，以柯文哲推特為例，有市政訊息發布？但是這樣嗎，他陪老婆買菜？是兒子拍的嗎？應該是市府隨行幫他拍的，慶祝老婆生日快樂，也不是公務行程或市政訊息，慶祝老爸父親節的貼文，也不是柯文哲自己寫的，柯文哲是公器私用。

游淑慧強調，柯文哲應該經營的是台北市長臉書，而不是柯文哲的臉書，不要把資源人力花在柯文哲本身，且明年卸任，柯文哲變柯主席了，績效都帶走，粉絲也沒留，或許小編也跟著他走，所以祕書處不要公私不分。

柯文哲 北市 游淑慧

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