高虹安博士學歷遭質疑 指導教授發聲明闢謠

民眾黨立委高虹安在網路節目中唱「塔綠班」之歌後，引發綠營圍剿，一名自稱美國大學教授的「翁達瑞」昨更在臉書質疑，高虹安的博士學歷被其指導教授李傑除名，不承認有高虹安這個博士生。對此民眾黨團今出示李傑的聲明闢謠，李傑強調高虹安是他的博士生，對於外界的指控，他感到驚訝又失望。

翁達瑞昨指出，高虹安博士學位得自美國辛辛那提大學，論文指導教授是出身台灣的旅美學者李傑。不過在李傑的學術履歷中列舉的博士生，找不到高虹安的名字。他更指控，「高虹安在校時被教授放生；取得博士後又被教授除名」。

對此民眾黨團今出示李傑以英文名字Jay Lee署名的聲明，李傑指出，對於新聞報導中，有關於他的博士生高虹安的指控，他感到驚訝又失望，相關的資訊都可以在大學系統裡被輕易證實。

李傑也解釋，學術履歷中沒有看到高虹安的名字是過度解讀，由於更新不完整，許多學生也有同樣狀況。李傑更強調，高虹安是一名傑出的博士生，她的論文在Google學術搜尋中更被高度引用。

對於學歷遭質疑，高虹安目前仍在地方行程中，未多做回應。不過同黨立委蔡壁如則跳出來為她抱不平，並質疑翁達瑞是否為真實人物，若覺得高虹安學歷有問題，就站出來，而不是躲在臉書上發文；至於高心情是否受影響，蔡透露，早上還跟她有說有笑，看起來還好。

同樣為美國博士學歷，在大學教書超過20年、曾任特聘教授、系主任、學院院長等職的民眾黨立委張其祿也說，從未聽聞過論文遭指導教授「除名」的說法，更遑論在學術履歷上沒有列出指導學生的姓名及論文名稱，便是對該名學生「除名」或「不承認此博士生」，「這樣的混淆視聽，相信所有在大學指導過學生的老師皆不可能認同」。