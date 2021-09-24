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黨團協商破局 蘇揆「3+11」、施政報告落空

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天到立法院施政報告，國民黨立委因不滿「3+11」報告持續占領質詢台杯葛議事。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天到立法院施政報告，國民黨立委因不滿「3+11」報告持續占領質詢台杯葛議事。記者潘俊宏／攝影

立法院今排定行政院蘇貞昌施政報告並備質詢，但因國民黨立院黨團不滿蘇貞昌補提國籍航空機組員「3+11」決策過程專案補充報告，持續占領質詢台杯葛議事，蘇貞昌確定今天無法上台報告，院會停擺一天。

面臨國民黨團事先揚言杯葛，民進黨團昨3度與國民黨團溝通，允諾蘇今重提「3+11」專案報告，並在書面報告中向染疫亡故家屬道歉。若今朝野協商有共識，可變更議程為上午「3+11」專案報告、下午施政報告總質詢。不過早上協商過程中，國民黨團仍不滿報告內容，批評蘇貞昌不願認錯、卸責，協商破局。

民進黨團總召柯建銘協商時表示，這幾天持續跟國民黨協商，達成補充「3+11」書面報告並道歉的共識，好不容易說服行政院長蘇貞昌，希望各黨可以理性面對，讓議事能夠順利進行。

時代力量黨團總召邱顯智表示，國會議員對行政機關批判、問責，是民主政治非常重要的精神，希望能照議程進行「3+11」專案報告及施政總質詢；民眾黨團總召邱臣遠表示，希望議事正常進行，請蘇貞昌及衛福部長陳時中把相關決策說明清楚，並在議場上面透過質詢，讓相關部會做出妥善回應。

不過國民黨團書記長陳玉珍認為，今天補充的書面報告僅僅只有4頁，對於國人眾所皆知的3+11防疫破口，也沒有詳述決策原因跟因果關聯，甚至說機師及諾富特群聚感染事件，與後來社區感染沒有相關連結，報告中的道歉更非針對造成破口，通篇報告敷衍、卸責，藐視國會、民意，「完全無法接受」。

國民黨團總召費鴻泰則說，感謝民黨團總召柯建銘協調的辛勞，不過行政院提出的報告，沒有針對3+11破口造成許多民眾死亡而道歉，也沒有說明決策未做成會議記錄的理由，令人無法接受，因此國民黨團不接受這份報告。

對於國民黨的不滿，柯建銘表示，不能設定題目後，「不照你的答案就翻臉」，他當在野黨時間比執政黨還久，清楚在野黨要挑戰執政黨的想法，但不能說不照意思走，就不給上台、全部翻臉，「這樣國會能運作嗎？」

今上午黨團協商至10點多時，仍未有共識，立法院長游錫堃裁示稍作休息，原預計11點半繼續協商，不過後來未進行，協商宣告破局，游錫堃也宣布今日院會休息，下午5點20分處理報告事項。今日院會宣告停擺一天，蘇貞昌的「3+11」、施政報告報告皆落空。

國民黨 蘇貞昌 行政院

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