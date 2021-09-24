德提名譚德塞續任 謝志偉：對欺壓台灣的人一定批評

德國提名世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞續任，國民黨文傳會副主委黃子哲點名過去曾用強烈字眼抨擊譚德塞的我駐德國代表謝志偉回應。謝志偉今天表示，他作為駐外代表，對任何袒護中國而欺壓台灣的人或事一定批評，責無旁貸，用詞是否精準，他接受指教。

譚德塞將於明年任滿五年，改選程序啟動。德國衛生部22日表示，提名出身衣索比亞的譚德塞連任。世衛成員國提交秘書長提名的截止日期是23日，目前譚德塞似乎是唯一的候選人。

譚德塞過去曾指台灣對他人身攻擊，謝志偉當時在臉書反擊譚德塞說法，批評譚德塞佔著茅坑不拉屎就算了，還把磚塊丟進茅坑裡，激起公憤，眼看就要下台了，還說他改名譚德，因為「塞挫了」，黃子哲昨天在臉書點名謝志偉對德國提名譚德塞表態。

謝志偉今天在臉書上表示，他作為台灣人，更何況是駐外代表，對任何坦護中國而欺壓台灣的事情或人，一定批判或反駁，責無旁貸，因此當時他對譚德塞的批評與指責是因為那樣，也希望朝野都抱持這個態度。「至於措詞用語是否恰當或精準，本人誠摰接受指教」。

謝志偉說，他對曾沉淪而後求上進或是改邪歸正的人都願意不計前嫌，樂見其成，他並附上譚德塞後來對中國改變態度的幾個新聞連結，表示這是他不計其嫌的主因，至於譚德塞對中國的態度有所改變，是否是主張應該調查中國和新冠病毒起源的關係的德國支持他的原因，他無從得知。

謝志偉說，他要說的是德國從2017年至今，每次都支持台灣以觀察員身分出席世衛大會，他每次都會事前或事後親自或親函致謝。