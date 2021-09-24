2024是否選總統？ 陳其邁：「說幾年後選什麼，都穩死的」
高雄市長陳其邁今早接受周玉蔻「新聞放鞭炮」廣播節目專訪，指2024不會選總統，會拚市長連任，至於未來是否角逐總統大位，他回應，當你在現在這個位子上就說下個位子要幹嘛，選民不會喜歡，「誰說幾年後要選什麼，都穩死的」。
周玉蔻針對選舉話題追問陳其邁動向，陳其邁表表示，市長補選後只剩下2年，他連禮拜天都處理公文，不會特別想到下次選舉的事情。「大家盯著我，但我不會選2024，要選總統的可以不要管我，我的承諾就是把高雄市長做好，把高雄的產業結構轉型」。
周也問，韓市府時期，李四川的路平到底做真的還假的？韓任內政績是否成為陳市府的威脅？陳其邁說，市政是延續的，要按部就班做，高雄市面積是1個新北再加上三個台北，明年路平預算會再增加2.7億。
周又問，李四川與葉匡時及柯文哲，3個哪個比較害怕？陳答覆，就是認真做，當市長要像大樹一樣定根，並說沒研究過柯文哲是否選高雄市長這個問題。
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