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失敗過更知道怎麼贏 朱立倫：黨主席不能選打高空人選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席選舉明投票，候選人朱立倫上午公布最後一支競選影片，大打蔣經國與孫運璿牌，訴求國民黨是建設、開拓、守護中華民國百年大黨，不能萎縮、示弱、走極端、偏鋒、泡沫化，籲黨員明天為保衛中華民國未來一起站出來。圖／截自朱立倫臉書
國民黨主席選舉明投票，候選人朱立倫上午公布最後一支競選影片，大打蔣經國與孫運璿牌，訴求國民黨是建設、開拓、守護中華民國百年大黨，不能萎縮、示弱、走極端、偏鋒、泡沫化，籲黨員明天為保衛中華民國未來一起站出來。圖／截自朱立倫臉書

國民黨主席選舉明投票，候選人朱立倫上午公布最後一支競選影片，大打蔣經國與孫運璿牌，訴求國民黨是建設、開拓、守護中華民國百年大黨，不能萎縮、示弱、走極端、偏鋒、泡沫化，籲黨員明天為保衛中華民國未來一起站出來。

朱立倫表示，「我還在奮戰」，主席選舉關鍵時刻，要堅持正藍與民主自由，才能贏得2022，2024重返執政，為國家社會下一代帶來改變，而改變才有希望。

影片中也提到，朱立倫是軍人家庭出身長大，知道國家、責任、榮譽，受國民黨栽培23年，從參選桃園縣長到過去接任國民黨主席，每一場硬仗都是承擔，每一場戰鬥無論輸贏她都沒有缺席，「因為失敗過，所以更知道怎麼贏」。

朱立倫也在影片中也宣示，面對民進黨囂張鴨霸治國失能，不迴避挺身而出，連接社會力，找回年輕人，帶領大家在低谷時奮起，一起戰鬥，守護中華民國。

除競選影片，朱立倫上午也發出黨員公開信催票，表示黨與國如今都處於最危急的時刻，已經沒有後悔的本錢，退此一步，中華民國將再無生存，這是一個關鍵的時刻，需要黨員參與，明天要風雨無阻出門頭黨主席選舉，把中華民國贏回來。

「今天不做，明天就會後悔」，朱立倫在公開信中也提到，國民黨是創建與守護中華民國的百年大黨，要堅持正藍、理性問政的治理典範，絕對不能沒有治理經驗的打高空、走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白。

國民黨 江啟臣 朱立倫

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