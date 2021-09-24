國民黨不滿3+11補充報告 蘇貞昌：人民納稅錢不要浪費

在國民黨立院黨團以杯葛施政報告要求下，行政院長蘇貞昌今補提國籍航空機組員「3+11」決策過程專案補充報告，報告上午送至立院。對於國民黨仍對補充報告不滿意揚言杯葛，蘇貞昌表示，對於立院議程安排都尊重，但希望不要浪費人民納稅錢，立院不要空轉。

行政院補充報告中，蘇對因疫情造成國人亡故正式致歉，但也強調沒有證據證明，「3+11」決策是造成疫情破口原因。國民黨團不滿意此說法，並在朝野協商中批評行政院並未認錯，目前國民黨團已佔領議場主席台。

談及跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）議題，蘇貞昌表示，CPTPP是重要的協定，是拓展外貿機會增加競爭力，增加台灣就業機會，對台灣提升各方面產業有幫助，會努力爭取。蘇說，台灣要加入CPTPP，並不是用福島食品做交換條件，目前也看出來還很多需要做各種前置談判作業。