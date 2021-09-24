蘇貞昌：水環境建設投入2000億 已降低旱情、淹水衝擊

行政院長蘇貞昌今天預計將在立法院進行施政報告。行政院送至立法院的書面施政報告指出，為維持台灣產業持續發展，重要供應鏈生產不中斷，前瞻基礎建設在「水環境建設」方面，投入超過2000億元，其中用在穩定供水與防洪治水的經費就將近9成，在今年的劇烈氣候下，也適時發揮功效，降低旱情與淹水的衝擊。

蘇貞昌本次施政報告分為四大主軸，在「永續發展」主軸部分，書面施政報告表示，在氣候變遷議題上，台灣不會缺席，今年4月的世界地球日，蔡總統已經宣布要從「能源轉型」走向「淨零轉型」；上個月底，在主持國家永續發展委員會時，自己也已明確宣示將加速修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法將2050年淨零排放」納入，也會就碳定價制度、專款改善氣候變遷等議題審慎評估，凝聚社會共識，尋求將減碳挑戰轉化為產業發展新契機的最佳路徑。

書面施政報告指出，生醫產業是台灣核心戰略產業，這些年來，政府持續投入預算，完善生態系、整合產業聚落，也從人才培育、健全法制環境、協助籌資管道等，來加速生醫產業發展。疫苗是珍貴的戰略物資，如果國家沒有自己產製疫苗的能力，就會永遠受制於人，台灣是當今少數有能力自製疫苗的國家，為了鼓勵疫苗、生技新藥的研發製造，促使我國在全球生技醫藥產業供應鏈中扮演關鍵地位，行政院也已將「生技新藥產業發展條例」修正草案送請立法院審議。

書面施政報告表示，國家建設、經濟發展，一切都以人才為先。政府已完成修法，目前有4所頂尖大學已成立半導體、產學創新研究學院，而台灣國際金融學院預計明年就可以開始招生，穩定培育國家重點產業領域所需的高階人才，政府也加大攬才力道，提高國際優秀人才留台誘因，希望讓台灣成為全球好手薈萃之地。