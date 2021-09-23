譚德塞獲德提名續任WHO秘書長 黃子哲嗆謝志偉不敢吭聲

德國已提名世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞續任。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，譚德塞是目前唯一的候選人，幾乎篤定連任，不過過去痛批譚德塞是「挫塞」秘書長、下台只是剛好而已的我國駐德代表謝志偉，迄今卻吭都不敢吭一聲，連臉書也隻字未提。

黃子哲表示，去年謝志偉多次出來狂罵譚德塞，而且用詞一次比一次還辛辣重鹹。謝過去說，譚德塞只敢汙衊台灣，充當中國大陸的打手，還占著茅坑不拉屎，世人要他下台，剛好而已。遇到國內有人聲援譚德塞，謝也二話不說馬上扣上「聯共制台」的紅帽。

黃子哲說，依照謝志偉的說法與邏輯，那他應該以駐德代表的身分，立即向德國政府提出最嚴正的抗議。怎麼可以力挺一位幫著對岸欺壓台灣的譚德塞續任WHO秘書長，豈不也是當譚的靠山，甚至是為匪作倀？

黃子哲表示，譚德塞的功過當然可以被討論，對於譚德塞公開說是台灣對他進行人身攻擊一事，也可受公評，國民黨當時也要求他要拿出確切證據，網軍要出征、名嘴要討伐都是自由。但謝志偉作為一個外交官，尸位素餐、疫苗一劑無成也罷，還代表民進黨政府對譚德塞胡嗆亂罵，用詞還粗鄙不堪，完全沒有外交手腕與考量，現在謝的駐在國德國要支持譚續任，謝志偉不就狠狠地被打臉。

黃子哲諷刺，譚德塞沒挫屎下台，愛攪豬屎的謝志偉卻已經把自己搞得整臉都是屎，要是名嘴朱學恆送去的鮮花，插在上面，便是有些可惜了。