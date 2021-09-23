再接衛環委員會召委 蔣萬安鎖定防疫、生育率問題監督

立法院今舉辦新會期常設委員會召委選舉，回鍋當選衛環委員會召委的立委蔣萬安表示，新會期將鎖定防疫、生育率、因應限制女性勞工夜間工作規定失效、氣候變遷等4議題。如願出任財政委員會召委的立委李貴敏，則將強打國債問題。

蔣萬安指出，立院這會期包含防疫措施、疫苗採購情形與疫苗第二劑覆蓋率、何時能夠達到群體免疫？低迷許久的生育率如何改善？釋字第807號解釋宣告勞基法限制女性勞工夜間工作規定失效後的法律修正？氣候變遷議題，都須探討。

李貴敏則點名，政府債務與財政愈來愈令人擔憂，內閣失控的花錢模式，特別預算編列更如脫韁野馬，財政紀律蕩然無存；財政千瘡百孔，舉債空間距公債法規定上限所剩無幾，還債留子孫，每個嬰兒一出生就要背負近25萬國債。

李貴敏說，財政失控可能動搖國本，在野黨要以專業監督取得民眾信賴，她會盡全力為民把關、用心監督，絕不讓官員繼續為所欲為。