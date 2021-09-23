再接衛環委員會召委 蔣萬安鎖定防疫、生育率問題監督
立法院今舉辦新會期常設委員會召委選舉，回鍋當選衛環委員會召委的立委蔣萬安表示，新會期將鎖定防疫、生育率、因應限制女性勞工夜間工作規定失效、氣候變遷等4議題。如願出任財政委員會召委的立委李貴敏，則將強打國債問題。
蔣萬安指出，立院這會期包含防疫措施、疫苗採購情形與疫苗第二劑覆蓋率、何時能夠達到群體免疫？低迷許久的生育率如何改善？釋字第807號解釋宣告勞基法限制女性勞工夜間工作規定失效後的法律修正？氣候變遷議題，都須探討。
李貴敏則點名，政府債務與財政愈來愈令人擔憂，內閣失控的花錢模式，特別預算編列更如脫韁野馬，財政紀律蕩然無存；財政千瘡百孔，舉債空間距公債法規定上限所剩無幾，還債留子孫，每個嬰兒一出生就要背負近25萬國債。
李貴敏說，財政失控可能動搖國本，在野黨要以專業監督取得民眾信賴，她會盡全力為民把關、用心監督，絕不讓官員繼續為所欲為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言