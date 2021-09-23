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高雄三民區選戰提前開打 綠白與基進黨選將浮出檯面
高雄市三民區是全高市人口第二大行政區，民進黨桃園市前市議員王浩宇、基進黨張博洋近日紛紛張掛選舉看板，民眾黨李佳玲也表態參選三民區。王浩宇表態參選後話題不斷，新人來勢洶洶，激烈選情成外界關心焦點。
三民區總人口數33萬多人，僅次於鳳山區35萬多人。三民區目前有黃柏霖、黃香菽、康裕成、曾俊傑、童燕珍、林于凱、何權峰與鄭孟洳等現任市議員。
遭罷免的桃園市議員王浩宇月初宣布投入民進黨高雄市三民區市議員黨內初選，發布以前市長韓國瑜當主軸的競選影片引發話題，先槓上時代力量議員林于凱，今天又槓上民眾黨市議員參選人李佳玲，林、王兩人因近日大陸禁止進口釋迦蓮霧互槓，李不示弱，以「聽你在浩」4字回擊。
除民進黨與民眾黨參選人外，高雄鳳山與三民區客屬鄉親的人數各約5萬人，具有客家血緣的台灣基進黨新聞部主任張博洋也決定投入三民區選戰，近日在覺民路張掛看板。張博洋說，10月份預計會有第二波選舉看板上架，全心投入選舉。
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