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【重磅快評】世界不是只有美國 阿中早該好好開導小英

聯合報 / 主筆室
美國宣布11月起外國人入境美國皆須出示完整疫苗接種證明，衛福部長陳時中（右）和行政院長蘇貞昌（左）相繼表示美國措施不是針對台灣，但很快遭美國在台協會（AIT）打臉。圖／聯合報系資料照片
美國宣布11月起外國人入境美國皆須出示完整疫苗接種證明，衛福部長陳時中（右）和行政院長蘇貞昌（左）相繼表示美國措施不是針對台灣，但很快遭美國在台協會（AIT）打臉。圖／聯合報系資料照片

美國宣布11月起外國人入境美國皆須出示完整疫苗接種證明，衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌相繼表示美國措施不是針對台灣，但很快遭美國在台協會（AIT）打臉，陳時中隨即回應稱「世界也不是只有美國」。

根據美國入境新規定，台灣未獲國際證認的高端疫苗接種者，包括蔡英文總統和副總統賴清德在內，是否都將被拒於美國境外，引起關注。但陳時中說台灣不在禁令名單，不受影響；蘇貞昌也說美國相關規定是對已有限制的國家，不是針對台灣。不過，AIT很快說明新規定包含「所有」外籍成年旅客。

陳時中遭打臉後，先是解釋當時講的是「那個時間是這樣」，後續美國內閣討論有消息會出來；後來，民進黨立委高嘉瑜質詢高端接種者恐被鎖在台灣時，陳時中又稱「世界也不是只有美國」。

美國的入境新規，無異揭露並打擊蔡英文極力護航的國寶高端真相，而陳時中從拒絕承認、扭曲訊息、憤怒反擊到無奈接受，卻幾乎是典型的受挫心理反應。然而，從部長到閣揆，可以這樣用蒙眼、誤讀、說謊、硬拗、鴕鳥、阿Q等慣性反射動作來處理國政嗎？

美國其實罕見在這麼短時間內公開打臉台灣的閣揆和部長，不論是這一記耳光打醒陳時中，或是臉上巴掌印痕鮮明的陳時中惱羞成怒，陳時中回嗆的「世界也不是只有美國」，倒是說出了蔡政府不願面對的真相。

蔡英文執政後走上一條親美反中的道路，自甘擔任美國抗中的馬前卒，台灣也被徹底鎖進美國的抗中聯盟裡。但美國拋棄阿富汗，已讓盟國擔憂；拜登總統旋又用賣給澳洲的核動力潛艦，親手撕裂了對法國、對歐洲號召的抗中聯盟。而蔡政府極力推動的駐美代表更名案，則在拜登與習近平通話後被刻意曝光。

如果蔡英文的世界不是只有美國，台灣的道路應該可以更寛廣；至少不必擔心有一天在美國眼裡可能連馬前卒的地位都不如，只剩棋子的殘值。

真的，世界不是只有美國！阿中早該好好開導小英的，而蘇貞昌也不必倚著最後一支掃帚準備拚到底。

陳時中 蔡英文 蘇貞昌

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