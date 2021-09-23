民進黨讓步！ 允蘇貞昌明早重做3+11專案報告 向逾800位染疫亡者道歉

在國民黨團以杯葛行政院長蘇貞昌施政報告下，民進黨團今三度與國民黨團溝通，傍晚讓步，允諾蘇明天將在報告中道歉，並說明3+11造成破口原委。國民黨團總召費鴻泰晚間說，明天看到報告後，由黨團大會議決是否放行蘇施政報告。

不滿行政院長蘇貞昌檢討3+11破口專案報告草率，國民黨團上周五杯葛議事，要求重做報告，並向染疫死亡家屬道歉，並揚言杯葛蘇施政報告逼迫讓步。

民進黨團與國民黨團幹部今天經3次溝通，傍晚後做出4點結論：

第一、蘇貞昌要於明天上午8時前將3+11補充報告送給各黨團，並於書面報告明載，向染疫死亡及家屬道歉。 第二，明天上午8時40分於議場3樓進行黨團朝野協商，處理後續議程。 第三、明天院會取消國是論壇，上午9時30分開始做3+11專案報告並備質詢。 第四、明天下午2時30分蘇貞昌進行施政報告並備質詢。

黨團幹部結論也附帶一項前提，就是行政院明天補送的3+11書面報告內容，必須在國民黨團可接受的情況下，黨團三長同意簽署協商結論始成立。

費鴻泰表示，今天民進黨允諾將補充原3+11報告內容，也就是重寫，會交代3+11決策為什麼沒有會議紀錄，也要交代3+11決策與疫情破口的關係，同時補充後的書面報告也要針對因疫情死亡的800多人的家屬道歉。

費鴻泰說，行政院明天早上8時要將補充後的新版報告送交國民黨團，國民黨8時30分召開黨團大會，聽大家最後決定；若覺得報告可以，黨團幹部就會參加明天朝野協商，簽字後就由蘇貞昌上午做3+11專案報告，下午做施政報告。

但費鴻泰強調，蘇貞昌修正後的3+11書面報告，要讓人覺得不是在應付國民黨團與社會大眾，如果明天黨團大會不同意內容，「今天的協議通通不算，不會同意蘇貞昌上台施政報告」，允許3+11專案報告與施政報告「要我們簽字才算數」。

黨團書記長陳玉珍表示，民進黨團與蘇貞昌同意對3+11專案報告讓步，證明國民黨團上周五的杯葛與堅持是有效的，呼籲蘇誠懇道歉，國民黨團也會依承諾同意蘇上台報告。