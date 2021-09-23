顏寬恒指台灣基進黨工威嚇 陳柏惟酸：演被害者真的不像

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，參與罷免活動的國民黨前立委顏寬恒今在臉書指出，宣傳罷免時目睹基進青壯黨工對老弱婦孺義工叫囂威嚇。對此陳柏惟則在臉書反擊，「做過民意代表的志工真的不要卸世卸眾(台語：丟人現眼)，我看過很多演員，但你演被害者真的不像，也不符合大家對你一路順遂人生的印象」。

「罷免方造謠作文大賽，離現實社會太遙遠」，陳柏惟指出，請罷免團體停止指控中市府警察與行政部門不中立、製造假車禍、打人喊救人，「那是詐騙集團的行為」；他強調，經過罷免團體都會脫下外套避免衝突，也會要求助理幹部尊重罷免團體，並提醒「記得補充水分，辛苦了」。

陳柏惟表示，每一個場合中，罷免團體動員的人數都比他在職的助理多，「鋪天蓋地的看板、十萬百萬的黑函文宣，抹黑我架拐子嗆志工離現實太遠，尤其你們造謠那場有警察都在身旁，請不要汙衊辛勤的人民保母，也不要幻想不是事實的文章」。

陳柏惟也酸顏寬恒，「做過民意代表的志工真的不要卸世卸眾，我看過很多演員，但你演被害者真的不像，也不符合大家對你一路順遂人生的印象；如果我是製片我不會認同這樣拙劣的演技，就跟你2020被選民開除一樣，不是因為我厲害，是因為台灣人民不想被你綁架，言行請自重」。

陳柏惟說，政治立場可以不同，但不要用謊言、抹黑來參與政治，那是糟蹋台灣人的智慧，他也向所有支持者說抱歉，因罷免團體不正當、無理由的罷免行為，讓有心人士藉機作為政治造勢、破壞選區的安詳、影響生活的安寧，「作為回報，我會用盡所有力量守住這席，相信民眾辨善惡的智慧與明是非的雙眼，相信公道自在人心」。