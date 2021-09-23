快訊

美國德州正式實施反墮胎法 女性生育自主遭剝奪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顏寬恒指台灣基進黨工威嚇 陳柏惟酸：演被害者真的不像

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟罷免案。報系資料照
台灣基進立委陳柏惟罷免案。報系資料照

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，參與罷免活動的國民黨前立委顏寬恒今在臉書指出，宣傳罷免時目睹基進青壯黨工對老弱婦孺義工叫囂威嚇。對此陳柏惟則在臉書反擊，「做過民意代表的志工真的不要卸世卸眾(台語：丟人現眼)，我看過很多演員，但你演被害者真的不像，也不符合大家對你一路順遂人生的印象」。

「罷免方造謠作文大賽，離現實社會太遙遠」，陳柏惟指出，請罷免團體停止指控中市府警察與行政部門不中立、製造假車禍、打人喊救人，「那是詐騙集團的行為」；他強調，經過罷免團體都會脫下外套避免衝突，也會要求助理幹部尊重罷免團體，並提醒「記得補充水分，辛苦了」。

陳柏惟表示，每一個場合中，罷免團體動員的人數都比他在職的助理多，「鋪天蓋地的看板、十萬百萬的黑函文宣，抹黑我架拐子嗆志工離現實太遠，尤其你們造謠那場有警察都在身旁，請不要汙衊辛勤的人民保母，也不要幻想不是事實的文章」。

陳柏惟也酸顏寬恒，「做過民意代表的志工真的不要卸世卸眾，我看過很多演員，但你演被害者真的不像，也不符合大家對你一路順遂人生的印象；如果我是製片我不會認同這樣拙劣的演技，就跟你2020被選民開除一樣，不是因為我厲害，是因為台灣人民不想被你綁架，言行請自重」。

陳柏惟說，政治立場可以不同，但不要用謊言、抹黑來參與政治，那是糟蹋台灣人的智慧，他也向所有支持者說抱歉，因罷免團體不正當、無理由的罷免行為，讓有心人士藉機作為政治造勢、破壞選區的安詳、影響生活的安寧，「作為回報，我會用盡所有力量守住這席，相信民眾辨善惡的智慧與明是非的雙眼，相信公道自在人心」。

罷免 陳柏惟 台灣人 顏寬恒 台灣基進

延伸閱讀

號召罷免陳柏惟 朱立倫預告下台中：民進黨要保護他就來啊！

影／陳柏惟指有些地方要選兩次才會贏 顏寬恒：鄉親沒有對不起你

刪Q罷免／復刻黃捷模式力挺 台中綠委：唇亡齒寒

刪Q罷免／二戰顏家 陳柏惟：有些地方要選兩次才會贏

相關新聞

民進黨讓步！ 允蘇貞昌明早重做3+11專案報告 向逾800位染疫亡者道歉

在國民黨團以杯葛行政院長蘇貞昌施政報告下，民進黨團今三度與國民黨團溝通，傍晚讓步，允諾蘇明天將在報告中道歉，並說明3+1...

顏寬恒指台灣基進黨工威嚇 陳柏惟酸：演被害者真的不像

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，參與罷免活動的國民黨前立委顏寬恒今在臉書指出，宣傳罷免時目睹基進青壯黨工對...

蘇貞昌明再報告「3+11」 民進黨團不反對

行政院長蘇貞昌上周五前往立院進行「3+11」決策過程專案報告，但國民黨團認為報告未提防疫破口及道歉，因此占據發言台抗議，...

【重磅快評】世界不是只有美國 阿中早該好好開導小英

美國宣布11月起外國人入境美國皆須出示完整疫苗接種證明，衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌相繼表示美國措施不是針對台灣，但很...

影／大新竹合併議題 林智堅：曾跟賴清德請益

副總統賴清德與新竹市長林智堅今天出席「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」，面對大新竹合併議題，林智堅表示曾跟賴清德請益，因...

談大新竹合併升格 賴清德：還有很長的路要走

新竹市長林智堅近日拋出竹竹合併升格為「大新竹市」，引發各界討論，林智堅日前向副總統賴清德請益之後，今天又北上於「2021...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。