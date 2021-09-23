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談大新竹合併升格 賴清德：還有很長的路要走

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德(前排左)、市長林智堅(前排右)日前出席北東部暨金馬12縣市醫師公會醫政研討會時同台。本報資料照片
副總統賴清德(前排左)、市長林智堅(前排右)日前出席北東部暨金馬12縣市醫師公會醫政研討會時同台。本報資料照片

新竹市長林智堅近日拋出竹竹合併升格為「大新竹市」，引發各界討論，林智堅日前向副總統賴清德請益之後，今天又北上於「2021國家卓越建設獎」與賴同台，賴清德頒發新竹市立動物園、新竹市關埔國小獲綜合成就獎，林智堅親自領獎。

賴清德今天在典禮上致詞也提到「大新竹」議題，他表示，「大新竹」是非常值得討論的議題，合併是好是壞，也許可以由「大台南」的合併來做借鏡，這些年來，有許多人肯定台南市的發展，他認為，台南市不是因為合併不能做到這種地步，但是好是壞，也見仁見智，他感謝當時的台南縣、市議員，願意拋棄成見，犧牲自己的利益，讓大台南合併，整個大台南動能才能發揮出來。因此林智堅提出大新竹合併倡議，還有很長的路要走，如果能得到地方肯定跟支持，他相信未來對整個「大新竹」是一個很好的事情。

林智堅拋出「大新竹市」議題後，除拜會蔡總統、行政院長蘇貞昌及賴清德，也規畫拜會黨籍立委，北上走動不間斷，盼爭取支持。林智堅今天說，他得確曾拜會賴清德，賴清德分享「大台南」經驗，提到合併後資源變多，鄉鎮人力開銷支出都能夠因為合併升格減少沉重負擔，但賴也提醒，合併升格後，必須整體通盤考量，才能對整體發展更好。

林智堅也呼籲，盼新竹縣長楊文科與他共同分進合擊，楊文科之前支持主張要修法並成立科技首都第七都，既然有共同想法，大家此刻應該齊心協力促成這件事，其他就沒有那麼重要。

新竹 林智堅 賴清德

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