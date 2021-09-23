快訊

直播／鴻海土城廠員工確診匡6名接觸者 指揮中心14時說明

曾馨瑩恩師張勝豐悲訴遭囚養護院半年 嘆：台灣沒市場了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公視法修法草案「將公視變央視」？ 李永得：不可能

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李永得上廣播節目「寶島強強滾」接受簡余晏專訪。記者陳宛茜／攝影
文化部長李永得上廣播節目「寶島強強滾」接受簡余晏專訪。記者陳宛茜／攝影

文化部日前預告公視法修正草案，遭外界批評「將公視變央視」。文化部長李永得今天中午上廣播節目「寶島強強滾」接受簡余晏專訪，認為外界這種「將公視變央視」的說法「不可能」。他表示，在台灣能講這句話，代表「台灣不會有央視存在」，因為台灣各種言論百花齊放，「台灣民主化這麼久了，怎麼還會出現央視？」他指出，維持公視公共性的真正關鍵在「經費來源」。

李永得指出，從公司治理和責任政治的角度來看，由政府提名公視董事長人選交審議委員表決，是負責任的。他尊重大家的意見，但認為真正關乎「公共」的關鍵問題是經費來源。如英國BBC、日本NHK，民眾要交執照費給電視台，不需經過政府，公共電視台的經費來源是來自民眾而非政府。

李永得表示，公視法修法草案現階段還是公告期，還沒送進行政院。目前的版本是根據學者提出的意見，斟酌後寫成草案公告，公告40天之內蒐集各界意見再提出草案，送進行政院審議。行政院草案版本出來之後，還要送進立法院審議。他歡迎各界針對現階段草案版本提出意見。

公視 央視 行政院

延伸閱讀

公視法大修挨批政治黑手介入 李永得：傾聽各界意見

文化部研議修法 將TaiwanPlus納入公廣集團

李永得談中正紀念堂轉型方案 必須具備兩個「完備」

送別「台灣電影教父」李行 李永得代表頒贈總統褒揚令

相關新聞

公視法修法草案「將公視變央視」？ 李永得：不可能

文化部日前預告公視法修正草案，遭外界批評「將公視變央視」。文化部長李永得今天中午上廣播節目「寶島強強滾」接受簡余晏專訪，...

影／網路名人控訴臉書言論審查標準模糊

台灣基進黨上午在立法院舉辦「臉書言論誰審查？臉書出來講！受害者聯盟集結」記者會，邀請近期遭臉書禁言網路名人486先生、豬...

台灣基進指控臉書言論審查標準模糊 充斥中國因素

台灣基進今天舉辦「臉書言論誰審查？臉書出來講！受害者聯盟集結」記者會。台灣基進秘書長王興煥表示，長期接獲陳情，許多台灣臉...

「清林散昶」原預計遞交司法事證 童仲彥突現身踢館

罷免無黨籍立委林昶佐的團體「清林散昶」遭指控連署書造假，今天上午原預計到台北地檢署轉交相關事證以示清白，但無奈證人受壓力...

【圖輯】照片看歷史／艾爾頓強抵台 下機見媒體飆髒話

2004年9月23日凌晨艾爾頓強一踏入中正機場，見到迎面一排守候他的鎂光燈時，不滿地以言語「問候」台灣媒體。許多國外明星一到台灣，都被媒體「嚇一跳」，因台灣是全世界唯一媒體獲准進入機場拍攝，很多剛下飛機、睡眼惺忪的藝人，一見到相機，忍不住髒話就罵出口。

影／中台灣7縣市長齊聚 區域共治秀藍營地方執政實力

台中市政府今舉辦中台灣七縣市區域治理論壇，藍營7位縣市長齊聚一堂，台中市長盧秀燕說，縣市單打獨鬥的時代過去了，台中不能獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。