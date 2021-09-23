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公視法修法草案「將公視變央視」？ 李永得：不可能
文化部日前預告公視法修正草案，遭外界批評「將公視變央視」。文化部長李永得今天中午上廣播節目「寶島強強滾」接受簡余晏專訪，認為外界這種「將公視變央視」的說法「不可能」。他表示，在台灣能講這句話，代表「台灣不會有央視存在」，因為台灣各種言論百花齊放，「台灣民主化這麼久了，怎麼還會出現央視？」他指出，維持公視公共性的真正關鍵在「經費來源」。
李永得指出，從公司治理和責任政治的角度來看，由政府提名公視董事長人選交審議委員表決，是負責任的。他尊重大家的意見，但認為真正關乎「公共」的關鍵問題是經費來源。如英國BBC、日本NHK，民眾要交執照費給電視台，不需經過政府，公共電視台的經費來源是來自民眾而非政府。
李永得表示，公視法修法草案現階段還是公告期，還沒送進行政院。目前的版本是根據學者提出的意見，斟酌後寫成草案公告，公告40天之內蒐集各界意見再提出草案，送進行政院審議。行政院草案版本出來之後，還要送進立法院審議。他歡迎各界針對現階段草案版本提出意見。
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